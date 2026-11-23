La calidad del aire en el suroccidente de Bogotá llevó a las autoridades distritales a declarar la Alerta Fase 1 por contaminación atmosférica. La decisión fue anunciada por la Secretaría Distrital de Ambiente, luego de analizar los registros de las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy, que reportaron niveles regulares durante un periodo de 36 horas. La alerta cobija las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

La medida busca disminuir la exposición de los habitantes a los contaminantes presentes en el ambiente y reducir los posibles efectos sobre la salud, especialmente entre las personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones respiratorias. De acuerdo con Claudia Gordillo, secretaria de Ambiente encargada, el incremento de partículas PM10 fue uno de los factores que motivó la decisión. "Durante 36 horas consecutivas, las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registraron una calidad del aire regular, debido al aumento de partículas contaminantes", indicó.



Recomendaciones para los habitantes de las zonas en alerta

La Secretaría Distrital de Salud informó que trabaja con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y el personal sanitario para orientar la atención de acuerdo con las condiciones ambientales de cada territorio. La entidad también pidió prestar atención a las recomendaciones del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), herramienta que permite consultar las condiciones del aire por sectores de la ciudad. Entre las principales medidas de autocuidado se encuentran:



Limitar la actividad física al aire libre: las personas con mayor riesgo deben evitar el ejercicio en espacios abiertos. Para el resto de la población se recomienda disminuir las actividades físicas intensas o prolongadas, especialmente en los sectores cobijados por la alerta.

las personas con mayor riesgo deben evitar el ejercicio en espacios abiertos. Para el resto de la población se recomienda disminuir las actividades físicas intensas o prolongadas, especialmente en los sectores cobijados por la alerta. Revisar el estado del aire antes de salir: consultar el IBOCA permite conocer las condiciones ambientales del lugar y tomar decisiones sobre las actividades que se realizan fuera de casa.

consultar el IBOCA permite conocer las condiciones ambientales del lugar y tomar decisiones sobre las actividades que se realizan fuera de casa. Evitar zonas con altas emisiones: se recomienda reducir el tiempo de permanencia cerca de vías con tráfico intenso, obras de construcción, industrias y canteras. Cuando sea necesario transitar por estos lugares, se aconseja utilizar tapabocas, preferiblemente de referencia N95.

se recomienda reducir el tiempo de permanencia cerca de vías con tráfico intenso, obras de construcción, industrias y canteras. Cuando sea necesario transitar por estos lugares, se aconseja utilizar tapabocas, preferiblemente de referencia N95. Disminuir las fuentes de contaminación dentro de las viviendas: evitar el consumo de cigarrillos y cigarrillos electrónicos, así como el uso de velas, incienso y estufas de leña. Para limpiar los espacios se recomienda utilizar trapos húmedos y no barrer en seco.

evitar el consumo de cigarrillos y cigarrillos electrónicos, así como el uso de velas, incienso y estufas de leña. Para limpiar los espacios se recomienda utilizar trapos húmedos y no barrer en seco. Mantener los tratamientos médicos: quienes tienen enfermedades crónicas deben continuar con sus medicamentos y estar atentos a cualquier cambio en su estado de salud.

quienes tienen enfermedades crónicas deben continuar con sus medicamentos y estar atentos a cualquier cambio en su estado de salud. Reducir el uso del vehículo particular: compartir el carro o utilizar alternativas de transporte puede contribuir a disminuir las emisiones contaminantes.

Las autoridades también recomendaron identificar oportunamente los síntomas que pueden requerir atención médica. Si una persona presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o cansancio inusual, debe acudir a un servicio de urgencias. En el caso de los bebés y niños pequeños, es importante observar si presentan respiración acelerada, hundimiento de las costillas al respirar o rechazo de los alimentos. Ante estas señales, se debe buscar atención médica. También está disponible la línea 137.



¿Cuándo se levantará la alerta?

La medida preventiva permanecerá activa hasta que las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registren niveles bajos o moderados de contaminación durante al menos 36 horas continuas. Mientras tanto, las autoridades ambientales mantendrán el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire para determinar la evolución del episodio de contaminación.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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