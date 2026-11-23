La Fiscalía General de la Nación reveló detalles sobre el caso en torno a Luisa Fernanda Rey Muñoz, conocida con los alias de "Blue" o "Lu", quien fue capturada en Cali, Valle del Cauca, y enfrenta varios delitos graves por actos violentos durante protestas sociales. La entidad explicó que la mujer mantiene una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso.



"Rey Muñoz fue capturada por orden judicial el pasado jueves 19 de noviembre en Cali (Valle del Cauca) en un procedimiento realizado por la Policía Nacional. Durante la diligencia se encontró en su poder una sustancia que, de acuerdo con el análisis técnico, presentaba características compatibles con un explosivo", explicó la Fiscalía.

A la mujer le imputaron los delitos de terrorismo, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público agravada, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Este último cargo está relacionado con el hallazgo en el momento de su detención.

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"De acuerdo con las evidencias obtenidas en el curso de la investigación de la Fiscalía, estaría involucrada en eventos ilícitos que generaron afectaciones al mobiliario y bienes del Sistema de Transporte Masivo y a servidores públicos, además de generar zozobra en la ciudadanía", se lee en un comunicado de la entidad



La Fiscalía reveló varios de los hechos en los que está involucrada la mujer. "El primero de los hechos documentados ocurrió el 21 de marzo de 2024. Corresponde a los daños ocasionados a la motocicleta de un vigilante y al incendio de otra perteneciente a la Universidad Nacional", comenzaron explicando. Ese mismo año, pero el 23 de agosto, "en el sector de Bosa Porvenir, los pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fueron amenazados con ser quemados si no descendían del vehículo. Una vez los ocupantes abandonaron el automotor, este fue incendiado. Rey Muñoz, al parecer, intervino en la ruptura de los vidrios y el lanzamiento de elementos que provocaron el fuego".



La entidad explicó que otro hecho sucedió en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio. "Un grupo de personas encapuchadas destruyó cámaras de seguridad, lectores de acceso y pantallas, e incendió los torniquetes, situación que obligó a los usuarios a abandonar las instalaciones. Una trabajadora de la taquilla logró ponerse a salvo cuando un hombre se disponía a lanzar un artefacto incendiario hacia su cabina". En otro hecho, esa vez en inmediaciones del Portal Américas de TransMilenio, "se registró otro ataque contra varios buses articulados. Allí fue incinerada una motocicleta oficial y agredida una agente de tránsito".

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El 11 de septiembre de 2025, en cercanías de la Universidad Nacional, "fueron arrojadas bombas explosivas e incendiarias contra integrantes de la Policía Nacional". Todos estos hechos tiene alguna vinculación con alias Blue, de acuerdo con la Fiscalía. "La procesada no aceptó los cargos y, por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Cali le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Este resultado hace parte de la labor del Grupo de Tareas Especiales para la Implementación de Enfoques e Investigación y Judicialización Contextual de la Violencia en el Marco de la Protesta Social", añadió la entidad investigadora.