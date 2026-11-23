Un grave accidente de tránsito se presentó en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima. Cinco personas fallecieron y nueve más están heridas luego de este siniestro de tránsito que se presentó en el casco urbano del municipio, específicamente en la carrera séptima entre las calles séptima y octava. Tras el accidente, la vía que conecta con Cajamarca se ha mantenido cerrada durante cerca de 8 horas.



En un tramo entre Ibague y Cajamarca, que usualmente se demora 40 minutos, está tardando cerca de 3 horas y media tratando de llegar hasta el lugar del siniestro. Sobre las 6:45 de la tarde del domingo 22 de noviembre, un vehículo tipo tractocamión que se dirigía desde el occidente al centro del país fue el protagonista del fatal accidente de tránsito. El conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra un lugar donde estaba ubicado un parqueadero y unos locales comerciales.

Mientras descendía por la vía, al parecer, con problemas de freno, según han informado las autoridades, envistió varios vehículos. Entre los otros vehículos afectados se encuentra un bus de Cootracaime y también algunas motos y bicicletas. En el lugar fallecieron varias personas, otros fueron llevados al hospital, pero también allí fallecieron.

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En el hospital Federico Yeras Acosta se encuentran tres personas que están siendo atendidas y todas revisten gravedad. Se ha informado desde esta institución que dos de ellos presentan traumas cranioencefálicos severos. Un joven de 19 años tiene politraumatismo y a esta hora su condición es absolutamente reservada.



Sobre las 7 de la noche del domingo, la Defensa Civil de Colombia informó que voluntarios "atienden un grave accidente de tránsito con múltiples personas lesionadas. Se brinda atención prehospitalaria en la emergencia en coordinación con los organismos de respuesta". Posteriormente dio una actualización del estado de la emergencia provocada por el siniestro vial y se encontraban trasladando a los heridos.



Carlos, el familiar de dos de las víctimas fatales, habló para Noticias Caracol "perdí a mi pareja, a mi suegra. Es de una magnitud que no esperábamos nadie. Es una cosa que no le deseamos a nadie. Es una cosa muy berraca". El hombre reveló que la estructura que resultó más afectado por el siniestro era el negocio de su pareja: "Este negocito era el sustento de ellas desde hace más de 20 años. Era lo que ellas tenía".

#Colombia | Persisten los problemas de movilidad tras un grave accidente de tránsito registrado en Cajamarca, Tolima. Cinco personas murieron y nueve resultaron heridas en el siniestro.



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