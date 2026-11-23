Las lluvias que se han presentado en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá durante el fin de semana dejaron nuevas emergencias en la capital antioqueña. En la noche del domingo 22 de noviembre, tres viviendas resultaron inundadas en el corregimiento de San Cristóbal, mientras los organismos de atención de emergencias mantenían la vigilancia sobre varios afluentes por el incremento de sus niveles. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la situación a través de su cuenta de X y anunció que la Administración Distrital puso en marcha un equipo de atención social para acompañar a las familias que tuvieron afectaciones en sus casas.

Según explicó el mandatario, el personal de la Alcaldía fue dispuesto para establecer las necesidades de los hogares afectados y brindarles el apoyo correspondiente después de las inundaciones, e indicó que seguían "monitoreando toda la ciudad con nuestros equipos". La emergencia se presentó en medio de las precipitaciones que continuaban durante la noche en diferentes puntos del Valle de Aburrá.

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Autoridades identificaron una mayor intensidad de las lluvias en la parte alta de San Javier y en el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín. La situación también generó preocupación por el comportamiento de las quebradas que atraviesan estos sectores. Entre los afluentes bajo vigilancia se encuentra La Iguaná, cuyo nivel llegó a alerta roja, por lo que unidades de Bomberos Medellín realizaron recorridos preventivos en su cuenca y otros puntos de la zona occidental.



Quebrada La Iguaná alcanzó nivel rojo por las lluvias en Medellín

El aumento de las precipitaciones durante la noche del domingo obligó a las autoridades a reforzar el monitoreo de los afluentes de la ciudad. Uno de los reportes más importantes correspondió a la quebrada La Iguaná, que alcanzó el nivel rojo debido al incremento de su caudal. La información fue difundida por Antioquia Conecta, que reportó las condiciones de lluvia en el Valle de Aburrá durante la noche del 22 de noviembre. En el reporte de las 10:15 p. m. también se advirtió sobre el comportamiento de la quebrada Malpaso, que presentó un aumento de nivel hasta llegar a riesgo rojo a la altura del sector El Paraíso 1.



🌧️🚨 EMERGENCIA POR LLUVIAS EN MEDELLÍN: LA QUEBRADA LA IGUANÁ ALCANZA NIVEL ROJO



⚠️ A las 10:15 p. m. de este domingo 22 de noviembre continúan las lluvias en diferentes sectores del Valle de Aburrá, con especial intensidad en el occidente de Medellín, particularmente en la… pic.twitter.com/U1OOXqt45a — Antioquia Conecta (@AntConecta) November 23, 2026

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¿Qué hacer ante una creciente de quebradas o inundaciones en Medellín?

Ante la posibilidad de que continúen las lluvias, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Medellín para que sigan las recomendaciones de los organismos de socorro y eviten exponerse a situaciones que puedan poner en riesgo su integridad. Una de las principales indicaciones es mantenerse alejados de las quebradas cuando se registren precipitaciones o aumentos en sus niveles. Las crecientes pueden presentarse en poco tiempo y representar un peligro para quienes permanecen cerca de los cauces.

También es importante evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas, no intentar atravesar calles o vías inundadas y prestar atención a los comunicados oficiales sobre posibles cierres o restricciones. En caso de identificar una inundación, una creciente súbita, daños en viviendas o cualquier otra situación que requiera la intervención de los organismos de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123. Por ahora, la Alcaldía de Medellín mantiene el acompañamiento a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas en San Cristóbal, mientras los organismos de socorro continúan al tanto del comportamiento de las quebradas La Iguaná y Malpaso, así como de otros afluentes del Valle de Aburrá.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL