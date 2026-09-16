¿Qué está pasando con las desapariciones de menores en Bogotá? Secretario de Seguridad responde

Bogotá ha sido testigo durante septiembre del reporte de varias desapariciones de menores de edad. En la última semana, el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) recibió el reporte de 19 menores desaparecidos. De acuerdo con información preliminar del Observatorio de Violencia de Medicina Legal, de las 746 personas que fueron reportadas como desaparecidas en Bogotá durante 2026 y que aún no vuelven a casa, 267 son menores de edad. Este dato fue actualizado con corte entre julio y agosto de este año. El Distrito dio cifras actualizadas en entrevista con Noticias Caracol.

Los allegados de Josephe Santiago Santamaría, un menor de 15 años que ya fue encontrado, salieron a bloquear la calle 80 para exigir respuestas que finalmente obtuvieron. La familia de Alana Sofía Castañeda realizó un plantón en Bosa después de tres días sin saber nada de ella, después de que su abuela le perdiera el rastro cuando la adolescente corría en un parque.



El Ojo de la Noche de Noticias Caracol también conoció el caso de Laura Sofía Alarcón, una menor de 14 años que salió de su casa, se encontró con un hombre en una esquina del barrio Santa Isabel y no se supo más de ella. El concejal Jesús David Araque denunció la desaparición de Eiheel Sofía Baquero, quien fue vista por última vez en inmediaciones del Hospital Santa Clara cuando fue a acompañar a su abuela a una cita médica junto a su hermano. En un abrir y cerrar de ojos, la niña de 12 años desapareció de la vista de su hermano cuando estaban en una tienda.



¿Qué dicen las autoridades en Bogotá sobre las desapariciones?

En medio de los reportes, el alcalde Carlos Fernando Galán escribió que todos los casos de desapariciones de menores de edad son tomados por las autoridades con la mayor seriedad y rigor. “Ningún caso puede ser tomado a la ligera ni desechado. Esa es la instrucción que yo he dado y así estamos trabajando. Nuestra meta es dar con el paradero de todos, absolutamente todos, los niños que están desaparecidos”, declaró el mandatario.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, dijo que en la administración han conocido 294 casos de desapariciones de menores en lo que va de 2026, 162 ya están con sus familias; otros 52 ya están con sus allegados, pero los familiares no brindaron la información para cerrar el caso oficialmente. “En las últimas dos semanas hemos recibido 20 reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidas y de esos tenemos cinco abiertos”, declaró el funcionario. De los cinco, señala Restrepo, dos de los menores evadieron su casa de forma voluntaria.

#Bogotá | Hay preocupación por el aumento en el número de casos de menores desaparecidos. ¿Qué está pasando en la capital y en Cundinamarca con este fenómeno? Hablamos con César Restrepo, secretario de seguridad, sobre este alarmante panorama.



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Detrás de los motivos de estas evasiones de hogares por parte de los menores, 75 % de ellas obedecen a conflictos en casa. “A la hora de ver las narrativas que se construyen sobre estos casos, muchas veces personas que no están involucradas en el conocimiento interno de cada uno de los casos señalan que están secuestrados o fueron víctimas de una red de trata. Y en realidad lo que pasa es que hay unas condiciones internas de las familias que hacen que esos muchachos se evadan de la casa”, detalló el secretario. Por otra parte, el 3 % de estos reportes sí estarían relacionados con delitos como trata de personas o intento de reclutamiento forzoso.



“Todas las investigaciones parten de una sola premisa, a los niños hay que encontrarlos, esa es la única premisa que hay (...) al principio nosotros no tenemos ninguna hipótesis, precisamente porque cuando hay una alerta, la alerta se toma con la mayor gravedad posible”, explicó. Sobre los casos de desapariciones relacionadas con crímenes, el secretario explicó que de una vez pasan a manos de autoridades como el Gaula o la Dirección de Protección de la Policía para volverlo un caso criminal. “Hoy en día, por ejemplo, en Bogotá hay cero menores secuestrados”, dijo el secretario.



El secretario Restrepo le atribuye al mecanismo de la Alerta Rosa la razón por la que ahora se están conociendo tantos casos de desapariciones. “Hace un mes y medio se activó (...) todos nos enteramos más rápido para poder apoyar las cosas”. Y es que apenas llegan denuncias por desaparición, la Fiscalía debe activar la alerta. “Mayor volumen de información es mayor oportunidad”, declaró Restrepo.

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María Paula Rodríguez Rozo

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