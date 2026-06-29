Ataque con drones del Eln dejó un soldado muerto y cuatro más heridos en el Catatumbo

Un soldado muerto y cuatro militares más heridos dejó un ataque con drones lanzado por la guerrilla del Eln en área rural de El Tarra, en Norte de Santander, que hace parte de la zona del Catatumbo. (Lea también: Defensoría alerta desplazamiento masivo en el Catatumbo: 784 personas abandonaron sus hogares)

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De acuerdo con el comunicado emitido por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron “en el marco del desarrollo de operaciones militares orientadas al control territorial, (cuando) tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, que se encontraban en área rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista por integrantes del GAO ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”.

El ataque terrorista se dio “cuando los soldados permanecían en inmediaciones del sector realizando operaciones militares en pro de la seguridad de la población civil”.



Por el atentado con drones murió el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y cuatro militares más resultaron heridos. Los uniformados fueron evacuados hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.



¿Quién era el soldado asesinado?

El Ejército manifestó su rechazo categórico por “el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil”.



El militar asesinado era oriundo del Alto Baudó, Chocó, y hacía 9 años prestaba servicio a la institución castrense, que anunció la activación de los “protocolos institucionales y el acompañamiento integral a su familia, brindando apoyo permanente en esta difícil situación”.

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“Como institución seguiremos desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Catatumbo y de la Fuerza Pública”, señaló el Ejército.



Reclutamiento forzado de grupos ilegales

En medio del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo informó que por lo menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de 2026 por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.

El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres. De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico. Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.

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La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las Farc con 21,6 %.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE