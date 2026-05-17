Ataque con granadas contra patrulla de Policía en Patía, Cauca, deja un policía lesionado

Un ataque con explosivos se registró en la noche de este domingo 17 de mayo en Patía, Cauca, cuando una patrulla de la Policía Nacional fue blanco de un atentado mientras realizaba actividades de vigilancia y control en la zona urbana. Las autoridades confirmaron que en el vehículo institucional se movilizaban tres uniformados y que uno de ellos resultó con lesiones leves.

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De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía Cauca, el hecho ocurrió hacia las 6:55 de la tarde, cuando desconocidos lanzaron dos granadas de fragmentación contra un automotor oficial adscrito a la Estación de Policía de El Bordo, "cuando nuestros uniformados adelantaban labores de patrullaje y control en el municipio".



Policías se encontraban en labores de patrullaje cuando ocurrió ataque

En el momento del ataque, los policías adelantaban labores de patrullaje preventivo en distintos sectores del municipio. Tras la explosión, unidades de apoyo y organismos de emergencia llegaron al lugar para verificar la situación y atender a los uniformados afectados.



Las autoridades indicaron que uno de los policías presentó aturdimiento y algunas laceraciones leves producto de la onda explosiva. Sin embargo, señalaron que las heridas no comprometieron su estado de salud y que recibió atención médica inmediata.



Por otro lado, los otros dos integrantes de la patrulla no registraron lesiones de consideració, y los tres uniformados permanecen estables y bajo observación preventiva.

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A través de un comunicado, la Policía Nacional rechazó el ataque ocurrido en El Bordo y aseguró que rechazan "a este cobarde atentado criminal, que no solo buscaba afectar la integridad de nuestros uniformados, sino generar temor y zozobra entre la población civil", indicaron las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co