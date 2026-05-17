Pico y placa en Medellín: así funcionará la medida en la semana del 18 al 22 de mayo de 2026

La medida de Pico y Placa en Medellín continúa vigente durante el primer semestre de 2026 como una de las principales estrategias de gestión de la movilidad en el Valle de Aburrá. Implementada por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, esta restricción busca reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad, especialmente en los corredores de mayor flujo.



Para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de mayo de 2026, la rotación establecida mantiene su esquema habitual tanto para vehículos particulares, motocicletas y taxis, con horarios y dígitos específicos según el tipo de automotor.



Vehículos particulares y motocicletas

La restricción para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos aplica de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. Durante esta semana, el calendario queda distribuido de la siguiente manera:



Lunes 18 de mayo: es festivo, no aplica la medida.

Martes 19 de mayo: restricción para placas terminadas en 0 y 3.

Miércoles 20 de mayo: aplica para placas terminadas en 4 y 6.

Jueves 21 de mayo: restricción para placas terminadas en 5 y 9.

Viernes 22 de mayo: no podrán circular vehículos con placas terminadas en 2 y 8.

Es importante tener en cuenta que el sábado 13 y el domingo 24 de mayo no aplican restricciones de Pico y Placa para particulares, salvo disposiciones especiales que puedan ser emitidas por las autoridades locales en caso de contingencias ambientales.



Taxis en Medellín

Para el caso de los taxis, la medida opera en un horario más amplio, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y se aplica según el último dígito de la placa, de acuerdo con el calendario mensual establecido.

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Durante esta semana, el comportamiento es el siguiente:



19 de mayo: restricción para taxis con placa terminada en 1.

20 de mayo: no podrán circular taxis con placa terminada en 7.

21 de mayo: restricción para placas terminadas en 3.

22 de mayo: aplica para taxis con placa terminada en 9.

Los días 16, 17 y 18 de mayo no presentan restricción activa para taxis según el calendario vigente.



Recomendaciones para los conductores

Las autoridades de movilidad reiteran el llamado a los ciudadanos a respetar la medida, ya que su incumplimiento genera sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo. Además, recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, optar por el transporte público o compartir vehículo para reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

El cumplimiento del pico y placa es clave para mejorar la movilidad en una ciudad como Medellín, donde el crecimiento del parque automotor sigue siendo uno de los principales retos urbanos.



Finalmente, se invita a la ciudadanía a consultar información actualizada y posibles exoneraciones en el sitio oficial de la Alcaldía de Medellín: www.medellin.gov.co, donde se publican las disposiciones vigentes y cualquier ajuste a la medida.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co