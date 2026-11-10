Así va la reconstrucción del Valle tras el terremoto, según gobernadora: “Un esfuerzo muy grande”

Este 10 de noviembre se cumplen tres meses desde que la tierra en Colombia sufrió el cimbronazo que duró 90 minutos, pero que para medio país se sintió como una eternidad mientras observaba cómo sus casas, centros educativos y lugares de trabajo se venían abajo con el terremoto. El departamento del Valle del Cauca resultó como uno de los mayores afectados en materia de pérdidas físicas y humanas. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, habló en entrevista con Noticias Caracol sobre cómo avanza la reconstrucción en el Valle y cuánto camino queda por delante para que el departamento pueda volver a levantarse por completo.



Las secuelas del terremoto en el Valle: las cifras consolidadas

En el departamento hubo 68 personas fallecidas, 1.387 heridas, más de 217.000 personas afectadas y 105.000 hogares perjudicados a raíz del terremoto. 34.324 casas quedaron destruidas o no habitables. La Gobernación del Valle se ha abocado a la búsqueda de soluciones para brindar posibilidades de mejoramiento de vivienda y nuevos hogares para los afectados. Pero el tema de la reconstrucción va más allá de los hogares vallunos. 91 instituciones de salud resultaron afectadas, al igual que 502 sedes educativas, 16.132 empresas y más de 7.000 hectáreas agrícolas.

Dentro de la administración están abordando la reconstrucción desde un punto de vista integral, afirma Toro, pues no solo hay que abordar la dimensión de infraestructura, también la del tejido social. Allí entran en discusión los temas emocionales, financieros, sociales y comunitarios. ”Vamos a darles hogares, vamos a darles esperanza, vamos a darles otras cosas distintas a futuro y volver a que la gente empiece”.

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“El departamento está haciendo un esfuerzo muy grande y ese esfuerzo da más o menos un billón de pesos”, recalca la gobernadora, quien termina su administración este 2027. Entre créditos y colaboración del sector privado, la gobernadora asegura que saldrán 5.400 viviendas nuevas y 33.000 mejoramientos. En la entrevista añadió que ya se están ejecutando 9.200 mejoramientos y 2.200 construcciones desde cero de casas.

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La gobernadora reveló que ya inició la reconstrucción de cuatro colegios en el mes de noviembre, aunque en el departamento hay 216 sedes educativas colapsadas. “Con el Ministerio (de Educación) tenemos un convenio de seis colegios más, pero por supuesto que vamos a llegar más o menos a 60 colegios financiados por nosotros y 50 colegios financiados por el sector privado”, explicó. Hasta entonces, por lo menos 15.000 estudiantes continúan recibiendo clases en albergues escolares.



Los municipios más afectados por el terremoto en el Valle del Cauca

El Cairo: 77,3 %

Argelia: 75,2 %

Trujillo: 44,6 %

Toro: 41 %

El Dovio: 40,7 %

La gobernadora señaló que para la atención de afectados en estos territorios se ha tenido que dividir por criterios técnicos: la criticidad y la vulnerabilidad de la población, según variables como la pobreza multidimensional y otros factores. De acuerdo con esos indicadores, se han priorizado las acciones y la capacidad de respuesta en los municipios. “Las prioridades que se hicieron no fue por la amistad ni nada, sino porque se tuvieron unos criterios técnicos y unos criterios sociales que hacen que nosotros prioricemos a las personas más afectadas y más vulnerables”, detalló.

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Los retos de la reconstrucción y el mejoramiento de viviendas

“La gente tiene que entender que hay muchos obstáculos también que se presentan. Por ejemplo, nosotros tenemos que visitar las casas para saber cuántos materiales necesitan y qué materiales necesitan para el mejoramiento de vivienda”, afirmó la gobernadora Toro. La mandataria contó que uno de los lugares con más desafíos ha sido Buenaventura por las condiciones del suelo, especialmente de un barrio que tendrá que ser reubicado por riesgos. En ciertos casos, entra el sector privado para ejecutar recursos que no posee el público. En ese caso, se deben otorgar licencias para la construcción de cada casa, que viene precedida también de estudios técnicos.



En materia de avances en el Valle del Cauca, ya hay reporte de 9.238 mejoramientos de viviendas, 2.219 viviendas nuevas y casi 4.000 subsidios de arrendamiento girados. La meta es que se entreguen 33.810 mejoramientos y 5.426 hogares nuevos.

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Las poblaciones también han resultado afectadas por el colapso de estructuras que conectaban con vías. Tal ha sido el caso del puente Mariano Ospina Pérez, que dentro de 15 días ya tendrá un reemplazo que funcionaría desde diciembre. Para este caso, la Gobernación ha dialogado con el Ministerio de Transporte para ejecutar soluciones viales definitivas a través de las concesiones existentes.

La reactivación de la economía y el campo en el Valle

La Gobernación le apostó a varias líneas de acción para reactivar el sector económico y los emprendimientos vallunos. Una de ellas son los créditos condonables: se han asignado 9.000 millones de pesos para emprendedores pequeños que necesitan capital para reiniciar sus actividades. Para los locales afectados habrá una convocatoria de 20.000 millones de pesos para brindar subsidios entre 5 y 70 millones de pesos, destinados a la reparación de establecimientos comerciales. En general, la Gobernación cuenta con 15.000 millones de pesos adicionales enfocados en el fortalecimiento de emprendimientos.

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El sector rural ha sido priorizado dada su alta afectación en viviendas y cultivos. Entre las iniciativas está Valle Café, con la que se brinda apoyo a 2.333 agricultores para la recuperación de 680 hectáreas de cultivo; proyectos que brindan materiales para la construcción de vivienda rural; eventos como los mercados campesinos y la continuación de alianzas para impulsar el campo ante la economía colombiana.

El futuro del Valle en el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo

La reconstrucción se calculó inicialmente en $7,146 billones de pesos (77 % Nación, 14 % Departamento, 4 % sector privado y 0,5 % cooperación), pero debido a demoliciones adicionales y viviendas no habitables, el costo final proyectado asciende a cerca de $9 billones de pesos. Con todo un camino por recorrer y despejar, la Gobernación hoy le solicita al Gobierno Nacional que incluya un capítulo especial de reconstrucción departamental en el Plan Nacional de Desarrollo. “Necesitamos que se haga como un proceso de cofinanciación”, aseguró Toro.

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