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Abuelita en Bogotá fue arrollada por motociclista cuando iba a su casa: presunto responsable huyó

Los homicidios en accidente de tránsito registran un aumento del 21,6 % este 2026.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Mercedes Ávila

Doña Mercedes Ávila quedó tendida y sollozando en una calle de la localidad de Suba, en Bogotá, solo minutos antes de perder la vida. De un momento a otro, cruzar la calle desembocó en un evento que cambió todos sus planes. Hoy sus vecinos, quienes la auxiliaron entre el estupor y la conmoción, exigen justicia y que el presunto responsable de su muerte se entregue a las autoridades competentes.

La señora Mercedes, de 83 años de edad, estaba saliendo de la iglesia de su barrio en la noche de este 8 de noviembre. En el templo era muy conocida por ser participante activa de las actividades religiosas y era distinguida en su barrio por esa misma razón. Esa noche, el plan era el mismo: ir de la iglesia para su casa, cruzar cada calle que la separaba de su vivienda. A paso lento, Mercedes cambió de acera cuando, de un momento a otro, apareció una motocicleta en el camino con dos personas a bordo. Fue en ese instante que Mercedes fue impactada por el vehículo, quedó en el suelo y fue arrollada por el mismo.

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En imágenes captadas por una cámara de seguridad se detalla que el conductor del vehículo no frenó ni se detuvo para verificar el estado de la mujer de la tercera edad. Escapó con su copiloto a bordo en ese instante. Doña Mercedes, por su parte, quedó en el suelo. "Llega una parejita en la moto, la levantó y la dejó tirada frente al local (...) ella solo lloraba y parpadeaba", contó una residente del barrio, quien fue testigo del siniestro. (Le pude interesar: Habla novia de Ramsés Vargas, joven hallado sin vida en el norte de Bogotá: “Envidia”)

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Doña Mercedes fue auxiliada por los vecinos que vieron en primera persona la escena, en medio del desconcierto. Pese a que la señora fue enviada a un centro asistencial para que recibiera atención médica, la gravedad de sus lesiones ocasionó su muerte horas después del hecho. Después de su partida, en el barrio del norte de Bogotá quedó conmoción entre sus habitantes. “Así como fue ella ayer, puede ser un vecino, mi madre, mi abuela”, comentó una testigo a El Ojo de la Noche, y pidió: “Que respeten la vida de los abuelos”. El pedido entre quienes conocieron a Mercedes Ávila hoy se une a una sola voz para pedir que el presunto responsable se entregue a la justicia para comparecer por sus acciones.

Colombia registra un aumento en el delito de homicidio en accidentes de tránsito en este 2026. Desde enero hasta el 14 de octubre han ocurrido un total de 7.109 casos, lo que representa un incremento del 21,6 % frente al mismo periodo de 2025. De acuerdo con el Siedco, en la mayoría de homicidios por siniestro figuran los vehículos como el medio con más vinculaciones, en el 37,5 % de los casos. El 25,9 % corresponde a motos.
María Paula Rodríguez Rozo
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