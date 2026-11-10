Periodista Adriana Betancur, en estado delicado: hermano denuncia fallas en su atención

La salud de la periodista y presentadora Adriana Betancur ha sido tema de conversación luego de que su familia denunciara que habría permanecido varios días hospitalizada sin recibir una valoración por parte de un especialista en nefrología, situación que habría retrasado procedimientos fundamentales para su tratamiento. La comunicadora, quien enfrenta desde hace años problemas renales, permanece internada en la Clínica Palermo, en Bogotá, tras sufrir complicaciones asociadas a una infección y a su condición médica de base.

Leonardo Betancur, hermano de la periodista, aseguró en entrevista con Caracol Radio que la comunicadora completó tres días hospitalizada sin acceder a la valoración de un nefrólogo. Según explicó, la situación se tornó crítica debido a que Adriana requiere diálisis de manera permanente por la insuficiencia renal que padece desde hace varios años. De acuerdo con el relato entregado por su familiar, la ausencia de ese especialista habría impedido tomar decisiones relacionadas con el procedimiento de diálisis que necesitaba la periodista. Mientras tanto, su estado de salud se fue deteriorando progresivamente debido a la acumulación de líquidos en el organismo.

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"Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. A veces no saben si lo llamaron ni quien lo llamó. El caso es que es el tercer día esperando que un nefrólogo pueda ver a mi hermana al punto de que hoy ya está entubada para poder proteger sus pulmones, y aún no hay nefrólogo", explicó Leonardo en entrevista con Caracol Radio.



Al parecer, la situación clínica de Adriana Betancur se complicó luego de presentar una peritonitis, una infección que afecta el peritoneo, la membrana que recubre los órganos abdominales. Esta condición estaría relacionada con el catéter utilizado para la diálisis peritoneal que la periodista realizaba como parte habitual de su tratamiento.



"Se empieza a afectar su pulmón por la retención de líquidos. Retención de líquidos causada por la no diálisis. Entonces empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso y cada vez retiene más al punto de que la inflamación hace que casi no se reconozca, se le cierran los ojitos de lo hinchada que se pone, y claro, cada vez está más inquieta y saturando peor. Me la entuban anoche a las 10:00 y 11:00 de la noche para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor", agregó el hermano de la periodista en Caracol Radio.

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La gravedad del cuadro obligó además su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo observación médica permanente y seguimiento por parte de especialistas.



Periodista Milena López pidió atención para Adriana Betancur

La situación también provocó reacciones entre colegas y personas cercanas a la periodista. Una de las voces que se pronunció públicamente fue la de la periodista Milena López, quien utilizó sus redes sociales para alertar sobre el caso y expresar su preocupación por la salud de quien fue su compañera de trabajo en televisión.

El llamado de López se produjo en medio de la difusión de las denuncias realizadas por la familia de Adriana, que buscaban visibilizar las dificultades que, según sostienen, enfrentó la comunicadora para acceder a la valoración por parte de un especialista en nefrología durante su permanencia en la clínica. Su mensaje se sumó a las expresiones de solidaridad de colegas, televidentes y seguidores, quienes han estado atentos a la evolución médica de la presentadora en las últimas horas.

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ÁNGELA URREA PARRA

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