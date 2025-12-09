Atentado contra peaje Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa, en Antioquia: se atribuyó al Eln

Un atentado se registró en la madrugada de este martes 9 de diciembre. Los hechos ocurrieron en el peaje Cabildo, en la vía que comunica a Copacabana con Barbosa, en el norte del departamento de Antioquia. Testigos relataron que dos hombres que se identificaron como miembros del Eln llegaron hasta ese punto en una motocicleta y dejaron un bafle de sonido en el que anunciaron el ataque. Quienes se encontraban allí trabajando desalojaron y, momentos después, un artefacto explotó, sin que aún haya reporte de víctimas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Imágenes que circulan en redes sociales muestran las afectaciones estructurales en el peaje hacia las 5:39 a.m. y la vía permanece cerrada mientras avanzan las indagaciones de las autoridades.

Noticia en desarrollo.

