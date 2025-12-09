En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atentado contra peaje Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa, en Antioquia: se atribuyó al Eln

Atentado contra peaje Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa, en Antioquia: se atribuyó al Eln

Según testigos, dos hombres que se identificaron como miembros de esa guerrilla dieron aviso en el lugar, desalojaron a quienes estaban allí y activaron un artefacto explosivo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Peaje Palo Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa.
Peaje Palo Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa.
Suministrada

