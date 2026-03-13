Cae uno de los cabecillas más poderosos de las disidencias de Iván Mordisco: alias Samuel

Las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional dieron de baja a alias “Samuel”, cabecilla financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, y a un integrante de su cordón de seguridad en el departamento del Vichada, durante una operación conjunta. “Samuel” presuntamente estaría relacionado con hechos terroristas en los que fallecieron militares y campesinos. La neutralización de este criminal, señala el Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, representa un golpe contundente al sistema financiero de este grupo armado ilegal.

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La operación militar se llevó a cabo en el municipio de Cumaribo, al oriente de Colombia. Alias “Samuel” era cabecilla de la comisión de finanzas “Santiago Lozada”, perteneciente al Bloque Amazonas del Grupo Armado Organizado residual, facción “Iván Mordisco”. En su contra figuraba una orden de captura vigente por los delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la información que tienen las autoridades, este criminal estaría vinculado con actividades como extorsión, narcotráfico y minería ilegal, principales fuentes de financiamiento de la estructura, que tiene como áreas para delinquir los departamentos de Meta, Vichada, Guainía y Guaviare.



El Estado Mayor indicó que alias Samuel también tendría vínculos con los siguientes hechos terroristas, que cobraron vidas de miembros de la fuerza pública y campesinos colombianos:



Ataque en contra de la Armada Nacional (2020) en Cumaribo, Vichada, en el que dos militares fueron asesinados y otros dos quedaron heridos.

en Cumaribo, Vichada, en el que dos militares fueron asesinados y otros dos quedaron heridos. Asesinato de campesinos en la vereda La Paz, en El Retorno, Guaviare (2022).

Adicionalmente, este disidente habría ordenado en 2023 el incremento de acciones terroristas contra unidades militares en el departamento de Guaviare.

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Como resultados adicionales de esta operación contra la criminalidad, también fue dado de baja un integrante de las disidencias que hacía parte del cordón de seguridad de “Samuel”. Asimismo, se incautó material de guerra, comunicaciones y transporte, elementos utilizados por esta organización para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

“Este resultado operacional limita la capacidad de esta organización criminal para sostener su logística, fabricar artefactos explosivos, adquirir armamento y ejecutar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública”, explicó la institución ante este nuevo logro en la ofensiva contra los grupos armados organizados al margen de la ley y sus economías ilícitas.

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María Paula Rodríguez Rozo

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