Habla madre de presunta víctima de bullying en colegio de Bogotá: "Muy preocupada por su vida"

Una adolescente de 16 años ha sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de una estudiante de su mismo colegio en Bogotá. La situación, asegura la madre de la menor, ha escalado a un punto en el que su hija teme por su vida y no quiere regresar a la institución educativa, en la que cursa décimo grado. Ahora esta mujer pide acciones por parte de la Secretaría de Educación, ya que la presunta agresora tendría procesos previos con el colegio distrital.

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La denuncia fue realizada por la progenitora de la menor ante las cámaras de Noticias Caracol. Asegura que su hija teme por su integridad y duda en volver a este colegio distrital. “Hay rumores de que las niñas la esperan en la salida para seguir con el problema”, señaló la mujer.



La menor tiene heridas por las agresiones

De acuerdo con sus declaraciones, la menor fue trasladada a la institución hace dos meses. Al poco tiempo de haber ingresado, solo una semana después, empezó el presunto tormento al que la ha sometido otra adolescente, de 17 años. “La coge entre ojos y la empuja”, relata la madre.

Según la mujer, estas agresiones físicas le dejaron múltiples arañazos y “chuzones” en varias partes del rostro, como los ojos, nariz y boca. Además, la joven presenta lesiones en el cuello y la espalda, ya que la presunta agresora la habría arrojado contra el suelo en una oportunidad.



Este no parece ser un caso aislado dentro de la institución educativa. En palabras de la madre de la víctima, una estudiante de nuevo ingreso y otra antigua también serían blanco de agresiones por parte de esta adolescente. “En el colegio dicen que no pueden hacer nada, que la niña tiene procesos previos (...) no la pueden mover del salón, no la pueden trasladar, es una niña protegida”, manifestó la mujer a este medio.



Secretaría de Educación tomará cartas en el asunto

Ante la impotencia de haber realizado la denuncia ante la Fiscalía y Medicina Legal, esta mujer pide acciones urgentes y manifiesta preocupación. En entrevista con Noticias Caracol reveló que su hija presuntamente habría sido víctima de otra agresión, esta vez fuera del colegio, en la que participaron familiares de la supuesta agresora. “Querían hasta apuñalarla y absolutamente nadie fue capaz de venir a interceder por ella”, dijo.



Noticias Caracol consultó a la Secretaría de Educación de Bogotá sobre este caso, ya que se registró en un colegio distrital. La entidad manifestó que están evaluando la situación y pidieron un reporte a la institución educativa para proceder con las medidas pertinentes.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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Con reportería de Héctor Rojas*