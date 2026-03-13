Video | Momento exacto de la captura del influencer Javier Arias Stunt en Antioquia

El influencer Javier Arias Stunt fue capturado este 12 de marzo en su finca ubicada en Necoclí (Antioquia). El operativo lo desarrolló la Policía Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y cooperación de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

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Las autoridades divulgaron los resultados que surgieron a partir de esta diligencia y lo destacaron como un golpe contundente a las estructuras criminales en la subregión del Urabá antioqueño. En imágenes y videos compartidos por la Dijín se pudo detallar en qué consistió la operación. Uniformados armados se desplazaron en camionetas hasta el corregimiento El Totumo, hasta la finca del influencer, para adelantar la diligencia.



Así ocurrió la captura de Javier Arias Stunt

Con cautela y escalera en mano, los miembros de la fuerza pública treparon por la puerta de entrada de la propiedad para realizar el respectivo allanamiento y registro del predio en su totalidad. Posteriormente, se puede observar cómo sacan a Arias de su vivienda, esposado y con las manos atrás, bajo la custodia de tres oficiales que lo llevaron hasta uno de los vehículos de la Policía.



En este mismo video se pueden observar los objetos incautados por las autoridades durante la operación, que fue calificada por las instituciones como algo de “alta precisión”. Entre los elementos confiscados están:

Dos pistolas de varios calibres .

. Dos escopetas calibre 12 .

. Una carabina de precisión calibre 22 .

. 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25) .

. 208’000.000 de pesos en billetes de alta denominación .

. Dos celulares .

. Radio de telecomunicaciones.

Los dos últimos elementos mencionados en la lista podrían ser material de valor para futuras investigaciones, señalan las instituciones. De acuerdo con la información suministrada por la Dijín, la captura de Arias fue materializada ya que el influencer es señalado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.



#ATENTOS. Policía revela el video del momento exacto de la captura del influencer Javier Arias Stun, quien fue capturado en el municipio de Necoclí con 2 pistolas, 2 escopetas, 1 carabina de precisión calibre 22, 1,926 cartuchos de diversos calibres y más de 20 millones de pesos. https://t.co/PMI3Rmge6O pic.twitter.com/wLWxgXJzy1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 12, 2026

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Además de eso, Arias ya es investigado por Coljuegos desde 2024 por hacer rifas sin contar con la autorización que exige la normativa colombiana. La entidad específicamente ha estado adelantado dos procesos sancionatorios sobre dos empresas que aparecen como propiedad suya: ACJ Digital Revolution y Javier Arias Stunt SAS.

María Paula Rodríguez Rozo

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