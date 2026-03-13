Se conoce video del accidente de tránsito en el que murió Zalek, cantante colombiano

La música colombiana sigue de luto ante la muerte de Zalek, cantante y compositor barranquillero, el pasado 10 de marzo en medio de un trágico accidente de tránsito en Medellín. Recientemente se han conocido nuevos detalles del siniestro, aunque todavía quedan temas por resolver de este incidente.



Video del accidente de Zalek

Fue el medio local Q'Hubo Medellín el que reveló en sus redes sociales el video del momento exacto en el que Zalek, cuyo nombre de pila era Eduardo, se cayó de la moto que conducía.

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La información preliminar del incidente indica que ocurrió en el barrio Laureles, específicamente en la calle 47D con la carrera 63A. Lo que se puede ver en la grabación de cámaras de seguridad ubicadas sobre la calle es que el cantante iba manejando la moto, sin acompañante, cuando se cae hacia el lado de la acera, mientras la moto lo arrastra algunos metros y avanza sola un poco más.

Además, en la imagen se puede observar que tan solo unos metros atrás de la moto viene un carro rojo, el cual frena abruptamente al ver caer a Zalek sobre la acera y se va hacia el otro lado. De haber caído sobre la vía, el artista también habría podido ser atropellado.



Aunque el video se convierte en material importante para la investigación que está en curso, todavía las autoridades están intentando establecer el motivo por el que el cantante se cayó de la moto. Todavía no está claro si el artista manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.



(Advertencia de contenido: las imágenes de este video pueden ser sensibles)

Q’HUBO conoció el video del accidente en el que murió el cantante barranquillero #Zalek reconocido artista urbano en la costa colombiana. Los hechos ocurrieron en Laureles, cerca a la canalización del Estadio. Las autoridades investigan lo ocurrido ⤵️ pic.twitter.com/K59P9xgCgt — @qhubomedallo (@QHuboMedallo) March 11, 2026

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La ficha técnica del informe de la Secretaría de Movilidad de Medellín detalló que todo pasó a las 2:33 de la tarde del 10 de marzo. "Siniestro entre auto y moto al cual asiste la ambulancia 03, que traslada al motociclista masculino de 30 años de edad, lesionado con urgencia vital, hacia la Clínica de Las Américas. Sin embargo, fallece en la ambulancia al ingresar a urgencias. Queda registro en la cámara de la Policía Nacional 995 a las 14:30".



¿Quién era Zalek?

La noticia del fallecimiento de Zalek fue dada a conocer por Gus Rincón, su jefe de prensa, quien recordó el camino que había recorrido con el cantante desde el día en que se conocieron. "Hace unos años un día llegó un costeño muy talentoso a mostrarme sus canciones, desde ese día sabía que Eduardo era un gran artista, con los días me di cuenta que era un gran ser humano: humilde, alegre, prudente, sumamente disciplinado y comprometido en todo lo que hacía, muy perfeccionista y muy buen amigo".

El empresario señaló que la partida del cantante de 30 años se sintió como si hubiera perdido a un hijo. "Esos que sueñas con sus sueños y quieres ver crecer. Hoy despido a Eduardo, el chino lleno de sueños que siempre estaba con una sonrisa y despido a Zalek, un productor musical que creamos en una mañana en Madrid con Alex y que deja música y mucha alegría como legado".

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Zalek había logrado posicionarse como uno de los nuevos talentos de la música colombiana, aunque se enfocaba en el género urbano, traía al género una propuesta novedosa al mezclar sonidos del regional mexicano y ritmos latinos modernos. A través de TikTok, Instagram y YouTube compartía con sus miles de seguidores su música y ya lograba muchas reproducciones con temas como ‘Party Coquette’, ‘Muertos vivientes’ y ‘¿Qué pasó?’.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL