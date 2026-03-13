Reportan incidente aéreo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con helicóptero del Ejército Nacional

La Aeronáutica Civil de Colombia informó este viernes 13 de marzo sobre "un evento no deseado relacionado con la seguridad operacional" en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según información que recibió este medio, el incidente aéreo tendría que ver con un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, cuyas maniobras interrumpieron el funcionamiento normal del aeropuerto.

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¿Qué se sabe del incidente aéreo reportado en el Aeropuerto El Dorado?

"El hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación, con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea", se lee en un comunicado de la Aerocivil. La entidad indicó que las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento no deseado. "Establecer, determinar las acciones correctivas requeridas para gestionar el riesgo operacional que garanticen el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad operacional", agregaron.

La Aerocivil indicó que el Aeropuerto Internacional El Dorado, en coordinación con las entidades responsables del sector aeronáutico, "reitera su compromiso permanente con la seguridad, la transparencia y la mejora continua de los procesos operacionales, pilares fundamentales para la prestación segura y eficiente del servicio aeroportuario. Se continuará informando oportunamente sobre los avances que se deriven de la investigación en curso".



Según la torre de control del aeropuerto capitalino, un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional habría cruzado varias veces por una de las pistas sin previa autorización . La operación aérea desde las Fuerzas Militares están bajo el control y la autorización de la Aeronaútica Civil y de las torres de control de El Dorado. La situación complicó la operación aérea en ese momento y obligó a los controladores a ordenar otras maniobras a las demás aeronaves que se encontraban en el aeropuerto o en cercanías.



El general Erik Rodríguez, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, habló en Noticias Caracol En Vivo y entregó detalles de lo que se sabe del incidente aéreo en el Aeropuerto El Dorado. "Desde hace varias décadas la aviación del Ejército, más de 30 años, pero también nuestra Fuerza Aérea, operan en el Aeropuerto El Dorado con los más altos cánones de seguridad. Respecto a este incidente, pues es la Aeronáutica Civil la entidad a quien corresponde dar las declaraciones", dijo el uniformado.

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"Se está adelantando una investigación, hay un tema de comunicación con la torre de control, pero como lo dije, es la Aeronáutica Civil la llamada a dar los pormenores del desarrollo de la investigación y al final pues lo que se pueda establecer de qué sucedió realmente (...) Lo que tenemos que hacer es no adelantar juicios apresurados. Los pilotos del Ejército Nacional son pilotos experimentados que operan bajo las circunstancias y las situaciones meteorológicas más difíciles y exigentes que pueden haber en todo el globo, en todo el planeta. Yo prefiero y es lo más prudente, que se termine la investigación y la Aeronáutica pues mencione qué fue lo que sucedió", añadió el general.

#LOÚLTIMO | Reportan nuevo incidente con helicóptero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Según la torre de control, la aeronave del Ejército Nacional habría cruzado varias veces por una de las pistas del lugar sin previa autorización. Esto se sabe.



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