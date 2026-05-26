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Atentado contra Policía en Pamplonita, Norte de Santander, deja tres policías heridos

Criminales lanzaron un explosivo contra una patrulla policial, cerca de un peaje. Ciudadanos ayudaron a auxiliar a las víctimas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de may, 2026
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Atentado contra Policía en Pamplonita, Norte de Santander, deja tres policías heridos
Foto suministrada

Un atentado se registró en la mañana de este martes 26 de mayo en el municipio de Pamplonita, Norte de Santander, que dejó tres policías heridos.

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Los uniformados fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte, en Cúcuta, para recibir atención.

¿Quiénes son los uniformados heridos?

La patrulla policial atacada se movilizaba por el punto de referencia 77, en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, a un kilómetro del peaje de Pamplonita.

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Allí, desconocidos lanzaron explosivos contra el vehículo oficial. La onda expansiva hizo que el automotor se volcara a un costado de la vía.

Imágenes en redes sociales evidenciaron cómo ciudadanos que transitaban por la zona colaboraron para auxiliar a los uniformados heridos, identificados como la patrullera Karen Liceth Estrada Salazar, el subintendente Edwin Guerrero Duarte y el intendente Johan Vásquez Castro.

Los policías iban a ser trasladados inicialmente a Pamplona, pero allí no cuentan con los recursos para atender a los heridos. Tampoco se podía hacer extracción aérea y no los llevaron en ambulancias por el riesgo de otro posible atentado en la zona. Finalmente, fueron llevados en una tanqueta hacia Cúcuta.

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Se desconoce qué grupo ilegal estaría detrás de este atentado.

Violencia en Norte de Santander

El atentado de este martes se suma al reportado el fin de semana en el municipio de Tibú, en el que un militar murió y siete más resultaron heridos por un ataque con drones perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo.

El ataque fue cometido en la madrugada del domingo 24 de mayo en un sector conocido como Barco La Silla, cuando los uniformados, que realizaban operaciones de control militar, fueron atacados con drones, detalló el Ejército en un comunicado.

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El uniformado asesinado es el soldado Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que los militares heridos fueron evacuados hacia Cúcuta.

En el Catatumbo, formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, operan el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

NOTICIAS CARACOL Y EFE

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