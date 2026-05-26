¿Hasta cuándo puede pedir día de la familia en Colombia? Beneficio desaparecerá muy pronto

El día de la familia en Colombia es un derecho laboral que nació con la idea de dar tiempo a las personas para compartir con su núcleo familiar. Sin embargo, este beneficio tiene un cambio importante desde el segundo semestre de 2026. Por eso surge la pregunta sobre hasta cuándo se puede pedir y qué pasará con este tiempo.



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¿Qué es el día de la familia?

El día de la familia se creó en la Ley 1857 de 2017. Esta norma obliga a las empresas a dar un espacio para que sus trabajadores compartan con su familia. La ley establece que el empleador debe facilitar al menos una jornada cada semestre. En términos simples, esto significa que cada trabajador puede tener dos días al año destinados a esta actividad, uno por cada semestre. No siempre se entrega como un día libre completo, ya que algunas empresas hacen actividades internas o integran ese tiempo en eventos.

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Durante varios años, el día de la familia se dio de distintas formas. Algunas empresas entregaban un día libre. Otras organizaban reuniones o salidas. También existían casos donde se unía con actividades de bienestar. La clave es que la ley permite cierta flexibilidad, pero siempre se debe garantizar el tiempo. No es un permiso opcional para la empresa. Es una obligación que forma parte del manejo laboral.



El cambio que afecta este beneficio

El cambio viene de otra norma: la Ley 2101 de 2021, que ordena la reducción de la jornada laboral en Colombia. Esta ley fijó una disminución progresiva de las horas de trabajo semanal, pasando de 48 a 42 horas. Este ajuste se aplica por etapas. La última reducción entra en vigor el 15 de julio de 2026, cuando la jornada queda en 42 horas por semana.

La misma ley trae un punto clave: cuando la jornada laboral se reduzca a 42 horas, el empleador puede decidir no otorgar el día de la familia de forma obligatoria.



Hasta cuándo se puede pedir el día de la familia

Con base en lo anterior, el derecho cambia en una fecha clara. El día de la familia se puede tomar hasta el 30 de junio de 2026. A partir de julio, las empresas pueden dejar de dar este beneficio como una jornada adicional. En otras palabras, el segundo semestre de 2026 marca el inicio del cambio. Desde ese momento, el empleador no está obligado a entregarlo como antes.



Después de esa fecha, el beneficio no desaparece por completo, pero cambia su forma. La ley permite que las empresas definan si continúan o no con ese espacio. Hay dos escenarios posibles:



La empresa decide mantener el día de la familia: lo puede seguir dando como parte de sus políticas internas.

La empresa decide no darlo: puede dejar de otorgarlo sin incumplir la ley.

Esto se debe a que la reducción de la jornada laboral compensa ese tiempo que antes se daba como día especial. Así que, si usted aún no ha solicitado el día de la familia en su empresa, es clave que pueda llegar a un acuerdo con su empleador antes de que termine el mes de junio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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