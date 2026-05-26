Muere bebé de 18 meses en zona rural de Yarumal, tras caída de garrucha: dos personas más heridas

Una tragedia enluta al norte de Antioquia luego de que una bebé de 18 meses muriera en un accidente registrado en una garrucha utilizada como medio de transporte rural en el municipio de Yarumal. El hecho ocurrió en la vereda La Loma, una de las zonas más apartadas del casco urbano, donde varias familias todavía dependen de este sistema artesanal para movilizarse entre sectores de difícil acceso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el accidente ocurrió cuando varias personas se desplazaban en la estructura sostenida por cables. Según las primeras hipótesis, la cuerda principal no soportó el peso y terminó rompiéndose, lo que provocó la caída de quienes iban en el recorrido.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



En el hecho falleció una menor de apenas 18 meses de nacida. Además, dos mujeres resultaron lesionadas, entre ellas la madre de la bebé, quien permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas que sufrió.



Habitantes de la zona usan este transporte por falta de vías

La garrucha es un sistema de transporte improvisado que todavía se utiliza en algunas zonas rurales del departamento de Antioquia, especialmente en territorios donde las condiciones geográficas dificultan la construcción de carreteras o puentes. En muchos casos, las comunidades dependen de estos mecanismos para cruzar quebradas, ríos o trayectos montañosos.



La vereda La Loma, donde ocurrió el accidente, está ubicada en un sector alejado del municipio de Yarumal. Según habitantes de la zona, las dificultades de acceso hacen que los desplazamientos sean complejos, por lo que varias familias recurren diariamente a este tipo de estructuras para movilizarse.

Publicidad

Tras la emergencia, organismos de socorro del municipio de San Andrés de Cuerquia atendieron a las personas heridas y realizaron las labores de rescate. Posteriormente, las lesionadas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Una de las mujeres heridas tuvo que ser remitida posteriormente a un centro asistencial del municipio de Yarumal debido a la complejidad de su estado de salud. "En el accidente trágico se presenta la muerte de una bebé. Resultan lesionadas otras dos personas, entre ellas la mamá de la bebé. Estas personas son atendidas por el Cuerpo de Bomberos del municipio de San Andrés de Cuerquia", indicó Cristian David Céspedes, alcalde de Yarumal.



Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud qué provocó la ruptura de la cuerda que sostenía la garrucha. Aunque las primeras versiones apuntan a un posible exceso de peso o fallas en la estructura, hasta el momento no se ha entregado un reporte técnico definitivo.

Publicidad

El alcalde del municipio indicó que desde hace un tiempo se viene adelantando un proyecto para construir un puente en el corregimiento y así reemplazar el uso de la garrucha y evitar este tipo de accidentes. Según explicó, la obra busca ofrecer una alternativa más segura para las familias que deben desplazarse diariamente por ese sector.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co