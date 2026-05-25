Hallan cadáver dentro de un costal cerca a estación del MIO en el norte de Cali

Un nuevo hecho de violencia sacudió a los habitantes del norte de Cali en la mañana de este lunes 25 de mayo de 2026, luego de que fuera encontrado el cuerpo de una persona al interior de un costal abandonado en vía pública, cerca de una estación del sistema de transporte masivo MIO, en el barrio La Rivera.



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Hallan cadáver cerca a estación del MIO en Cali

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se registró en un separador vial ubicado sobre la calle 70, entre carreras 1J y 1H, en inmediaciones de la estación del MIO de ese sector. Fueron los mismos residentes y transeúntes quienes, al percatarse de la presencia de un costal sospechoso y un fuerte olor que emanaba del mismo, alertaron a las autoridades.

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Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Cali y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar para acordonar la zona y adelantar los actos urgentes de inspección técnica al cadáver.

Las primeras verificaciones confirmaron que dentro del costal se encontraba el cadáver de una persona, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán los exámenes forenses que permitan determinar las causas exactas de la muerte y avanzar en el proceso de identificación. Aunque por el momento no se descartan hipótesis, versiones preliminares que circulan entre habitantes del sector señalan que el costal habría sido abandonado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y hace parte del material investigativo que analiza la Fiscalía.



El caso ha generado preocupación entre la comunidad, no solo por la forma en que fue dejado el cuerpo, sino porque este tipo de hechos se han venido presentando recientemente en distintos puntos de la ciudad. De hecho, las autoridades confirmaron que este sería el segundo hallazgo de un cadáver en condiciones similares en menos de dos semanas, lo que ha encendido las alarmas en materia de seguridad.



"Vemos esa ola de violencia que se da en el marco de lo que tiene que ver con ajustes de cuentas entre estos grupos criminales, que aprovechan los fines de semana, pues toda vez que muchos de ellos, dan un factor de oportunidad frente a eso. De esos homicidios, el 46% de las víctimas tenían precisamente registros o anotaciones judiciales", indicó a Blu Radio el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

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ÁNGELA URREA PARRA

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