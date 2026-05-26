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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan a profesor de natación acusado de propasarse con menores en colegio de Medellín

Capturan a profesor de natación acusado de propasarse con menores en colegio de Medellín

La investigación señala que las víctimas serían al menos cuatro niñas con edades entre los 10 y 13 años. Esto se sabe del presunto agresor.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de may, 2026
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Capturan a profesor de natación acusado de propasarse con menores en colegio de Medellín
Capturan a profesor de natación acusado de propasarse con menores en colegio de Medellín -
Archivo

Un profesor de natación de 52 años fue capturado por las autoridades en Medellín, señalado de realizar tocamientos indebidos a varias estudiantes menores de edad durante sus clases en una institución educativa de la ciudad. El caso fue dado a conocer el 25 de mayo de 2026, en medio de un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la administración distrital.

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Víctimas de profesor de natación tienen entre 10 y 13 años

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Medellín, el hombre trabajaba como docente de natación en un colegio ubicado en la comuna 16, Belén, y también tenía vínculo con el Instituto de Deportes y Recreación de Bello (Inder). Según las autoridades, habría utilizado su rol como instructor para acercarse a las estudiantes y cometer los hechos denunciados.

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La investigación señala que las víctimas serían al menos cuatro niñas con edades entre los 10 y 13 años. Todas se encontraban bajo su orientación durante las clases de natación, espacio en el que habrían ocurrido los presuntos abusos. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que el caso se conoció tras las denuncias realizadas por familiares de las menores, quienes acudieron a las autoridades al conocer los relatos de las estudiantes. Estas versiones permitieron iniciar el proceso judicial que llevó a la captura del docente.

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Según las autoridades, el procedimiento se logró luego de recopilar pruebas, entrevistas y declaraciones que sustentaron la orden de captura. El señalado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de avanzar en el proceso penal.

Este hecho se conoció en el marco de una ofensiva contra delitos que afectan a menores y mujeres en Medellín y el área metropolitana, en la que fueron capturadas varias personas por distintos delitos. Desde la administración distrital se hizo un llamado a padres de familia, instituciones educativas y comunidad en general para reportar cualquier situación que ponga en riesgo a niños y adolescentes. También se reiteró que este tipo de conductas serán investigadas y llevadas ante la justicia.

El profesor capturado deberá responder por los delitos que le imputen las autoridades, mientras se define su situación judicial en las próximas audiencias ante un juez de control de garantías. Entre tanto, el caso continúa en etapa de recolección de pruebas y verificación de nuevas denuncias.

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ÁNGELA URREA PARRA
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