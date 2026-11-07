Atentado terrorista contra cantón militar en Santa Rosa, Bolívar, deja 3 muertos y 20 heridos

El Ejército informó, al mediodía de este sábado 7 de noviembre, un ataque terrorista contra las instalaciones del cantón militar ubicado en Santa Rosa, en el sur de Bolívar. De acuerdo con las primeras versiones, el atentado fue perpetrado mediante aeronaves no tripuladas; es decir, drones que fueron acondicionadas con artefactos explosivos.

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Tras el ataque, detallaron que esta acción constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. “Tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho”, indicaron desde el Ejército.



De manera preliminar, fuentes del Ejército señalaron que hay varios soldados heridos y se evalúa si hay personas que perdieron la vida. Desde las fuerzas militares también pidieron a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población.



Los primeros reportes del Ejército, conocidos por Noticias Caracol, también hablan de 3 muertos y 20 heridos, 8 de ellos de gravedad, quienes están siendo trasladados a centros médicos en Barrancabermeja y Bucaramanga. También se conoció que ocurrió como respuesta de grupos armados por la captura de un presunto jefe del Eln en esa región del país.

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(Lea: Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán-Santander de Quilichao, Cauca)

#LoÚltimo l Nuevo ataque terrorista sacudió el cantor militar de Santa Rosa en el sur de Bolívar. Noticia en desarrollo.



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Fuentes le informaron a Noticias Caracol que los drones lanzaron el ataque en el momento cuando los soldados se encontraban en una de las edificaciones reunidos para almorzar. En imágenes obtenidas por este medio también se observa la destrucción que quedó en la zona donde cayeron los explosivos. "Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales", indicó el Ejército en un comunicado.

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