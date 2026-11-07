Investigan el asesinato de tres mujeres de una misma familia en Toro, Valle del Cauca

Tres mujeres fueron asesinadas en un ataque con arma de fuego registrado el viernes 6 de noviembre en una zona rural de Toro, Valle del Cauca. Según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hombres armados llegaron a una vivienda donde se encontraban varias mujeres y dispararon de manera indiscriminada.



El hecho fue reportado por las autoridades municipales, que activaron acciones coordinadas con la Policía Nacional y el Ejército para avanzar en las investigaciones y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Gutiérrez Toro y sus hijas Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez y Sulisney Muñoz Gutiérrez.

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el triple homicidio ocurrió en una zona rural del municipio. La organización incluyó el caso en su registro de masacres de 2026 y lo identificó como el número 104 documentado en Colombia durante este año.



Autoridades ofrecen recompensa por información sobre los responsables

Tras conocerse el ataque, la Administración Municipal de Toro, encabezada por el alcalde Jhon Fredy Valencia, adelantó un consejo de seguridad con la participación de la Fuerza Pública y las autoridades locales para definir acciones frente a lo ocurrido.



Durante el pronunciamiento, el mandatario anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del triple homicidio.



Asimismo, explicó que se dispuso de un grupo de trabajo para fortalecer las labores de inteligencia y policía judicial. El objetivo es recopilar información que permita avanzar en las investigaciones, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

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En el procedimiento también se destacó la articulación entre la Policía Nacional, el Ejército y la administración municipal. Por su parte, el Batallón de Infantería Liviana número 23 Vencedores manifestó su disposición de apoyar las acciones para esclarecer el caso y reforzar la seguridad en el municipio.

La Alcaldía de Toro también publicó un comunicado en el que rechazó los hechos de violencia y expresó su solidaridad con las familias de las tres mujeres asesinadas.

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"Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente aquellos ejercidos contra las mujeres", señaló la Administración Municipal.



La situación de seguridad en Toro

En su reporte, Indepaz advirtió sobre un escenario de riesgo en Toro relacionado con disputas por el control territorial y de las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico y el expendio de drogas.

Según la organización, estas dinámicas pueden derivar en homicidios, amenazas y extorsiones, además de afectar la seguridad de la población civil. También señaló que la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la persistencia y el agravamiento de estas disputas en el municipio y localidades cercanas.

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Entre los grupos con presencia en la zona, Indepaz mencionó al Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y bandas de carácter local.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el triple homicidio, determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co