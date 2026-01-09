Nuevos detalles sobre hombre que atacó a su esposa con arma cortopunzante frente a los hijos

A la cárcel fue enviado el hombre señalado de atacar con un arma cortopunzante a su esposa el pasado primero de enero en la localidad de Engativá. En cámaras de seguridad se observó cómo el sujeto agredió a la víctima en presencia de los hijos de 6 y 11 años. Incluso, uno de los niños trató de proteger a su madre e intentó detener a su papá, quien es instructor de judo, para que no la siguiera golpeando.



El agresor hizo caso omiso al pequeño y de repente sujetó a la mujer por el pelo, cogió un cuchillo de la cocina y comenzó a atacarla una y otra vez.



Hombre que agregió a su esposa frente a sus hijos tenía un arma de fuego

Según las autoridades, el agresor le causó a la víctima decenas de heridas en el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades. En el video se ve también que el agresor tenía en su poder un arma de fuego con la que golpeó a la mujer y que, al parecer, intentó accionar.

En las últimas horas se realizó la audiencia contra este sujeto en la que la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Los cargos fueron aceptados por el agresor.

El informe de la Fiscalía General de la Nación sobre este caso fue el siguiente: “Según la investigación, el presunto agresor atacó a la víctima que se encontraba en estado de indefensión, causándole heridas de gravedad. Tras perpetrar el hecho, el hombre huyó del apartamento y la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica".



Este sujeto, después de atacar a su esposa en presencia de sus hijos, según información que la familia dio a conocer, se llevó un dinero y salió del lugar. Cinco días después, el agresor se entregó a las autoridades, donde fue judicializado y se encuentra a la espera de que un juez de control de garantías decida si lo envía a la cárcel.



¿Cómo está la mujer agredida por su esposo en Bogotá?

Respecto al estado de salud de la víctima, la familia le contó a Noticias Caracol que ella permanece en una unidad de cuidados intensivos, continúa su evolución y ha respondido de manera satisfactoria, pero permanece bajo pronóstico reservado.



Finalmente, se conoció que la mujer víctima vendría siendo víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy imputado.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

La violencia intrafamiliar en Colombia comprende cualquier forma de maltrato físico, psicológico, verbal, económico o social ejercido dentro del núcleo familiar. Ante una situación de este tipo, la persona afectada o un testigo puede presentar la denuncia en diferentes instancias.

El primer contacto suele ser la Comisaría de Familia, donde se reciben las denuncias y se pueden dictar medidas de protección urgentes, como la orden de alejamiento del agresor o el acompañamiento policial. También es posible acudir a la Fiscalía General de la Nación, a través de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o las Unidades de Conciliación Preprocesal (UCP), que cuentan con salas de recepción de denuncias. En ciudades principales existen centros especializados como el CAPIV (Centro de Atención Penal Integral a Víctimas) y el CAVIF (Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar), que brindan apoyo integral.

La denuncia puede realizarse de manera presencial, telefónica o incluso por medios digitales, y no requiere abogado. Una vez presentada, las autoridades están obligadas a iniciar una investigación y garantizar medidas de protección para la víctima. Estas medidas pueden incluir acompañamiento psicológico, asistencia médica y orientación jurídica.

Es importante que la persona afectada conserve pruebas como mensajes, fotografías o testimonios, ya que fortalecen el proceso judicial. Además, se recomienda buscar apoyo en organizaciones sociales y líneas de atención que ofrecen acompañamiento emocional y asesoría legal.

