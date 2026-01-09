Los rostros de los señalados responsables de linchamiento de Mauricio Cendales en Bogotá

Luego de que una multitud de motociclistas golpeara hasta la muerte al conductor Mauricio Cendales el pasado 11 de noviembre en Bogotá, la Policía Metropolitana de la ciudad publicó un cartel con los rostros de varios de los presuntos atacantes buscados por las autoridades. A pesar de que se trató de un linchamiento por parte de más de 200 personas, las autoridades publicaron algunas de las caras de los señalados implicados.



El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Apoyo Especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que “a través de la seccional de investigación criminal, se presenta un cartel con tres rostros de las personas que hemos podido, hasta el momento, verificar en 40 horas de análisis de unos videos que se lograron obtener desde esa noche en las cámaras de seguridad en el sector de Kennedy, donde se presentó el homicidio del señor Mauricio Cendales”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el comandante, lo que se observó en los videos fue que los señalados por este hecho “participaron de manera directa con elementos contundentes, agrediendo físicamente a la persona que finalmente falleció”.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos entregar cualquier información que dé con el paradero de alguno de los supuestos involucrados en la muerte de Cendales.



La noche del homicidio de Mauricio Cendales, dijo el comandante, “participaron aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicleta. Estamos todavía verificando los videos y si salen los otros de otras personas lo haremos saber”.



El informe de la Policía, además, indicó que, “de acuerdo a las investigaciones, estas personas, al parecer, una vez interceptaron al conductor de este vehículo, mediante el uso de objetos contundentes (palos, cadenas, piedras, entre otros), ocasionaron actos vandálicos al automotor y posteriormente, golpearon a la víctima hasta dejarlo gravemente herido. Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de esta persona, fue trasladado por las autoridades a un centro médico, donde lamentablemente, falleció por la gravedad de las heridas”.

Noticias Caracol

Publicidad

Mauricio Cendales tenía problemas de salud mental, según su familia

Cabe recordar que, durante una entrevista con Noticias Caracol, uno de los familiares de la víctima contó que él estaba teniendo problemas de ánimo y de salud mental previo al incidente cuando con su vehículo atropelló a varios motociclistas.

“Un descontrol de su ánimo. Hace un año él ya estaba en un tratamiento, lo dieron de alta porque ya estaba normal, pero ahorita volvió a presentar los mismos síntomas”, narró el familiar de Cendales.

Publicidad

Aunque por ahora no se tiene prevista una recompensa por parte de las autoridades para quien dé información sobre las personas que aparecen en el cartel publicado por la Policía, pero tampoco se descarta entregarla. “Inicialmente, para la individualización y los datos que necesitamos que la ciudadanía de estas personas, no (se entregará recompensa). Sin embargo, en el trascurso de la investigación se puede dar algún tipo de recompensa cuando se coordine con las autoridades de investigación”.

En el año 2025, según la Policía de Bogotá, se presentaron 372 casos de homicidio durante riñas, lo que significó un 31,8% en este tipo de crimen. “En lo corrido del 2026, llevamos seis casos de muertes por intolerancia social, lo que corresponde a un 46%. Es una cifra y un porcentaje muy alto para el inicio de este año”, mencionó el comandante.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias