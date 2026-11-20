El presidente Abelardo de la Espriella informó a través de sus redes sociales que Carlos Oyola, el hacker de la DNI, fue trasladado a una cárcel en Valledupar en las últimas horas. (Lea también: Los documentos secretos de la DNI que revelarían planes de espionaje a expresidentes)



El procesado, capturado el pasado 7 de noviembre en Neiva, fue imputado por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir, cargos que no aceptó.

De acuerdo con el presidente, “se llevó a cabo el traslado de Carlos Andrés Oyola Tovar, alias El Hacker, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia Valledupar. Oyola es procesado por su participación en delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal, así como por su vinculación con la planeación de ataques contra el sistema electoral durante las elecciones de este año”.

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En las imágenes que compartió De la Espriella, como es habitual, se mostró el traslado del detenido y cómo le rapaban la cabeza, como a todos los señalados delincuentes que han sido capturados durante este gobierno, antes de ingresar al centro penitenciario donde permanecerá mientras se adelanta el proceso judicial contra él.



Se llevó a cabo el traslado de Carlos Andrés Oyola Tovar, alias “El Hacker”, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia Valledupar.



Oyola es procesado por su participación en delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal,… pic.twitter.com/qA1N81af2Z — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 20, 2026

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Lo que hizo el hacker Oyola cuando trabajó con la DNI

Un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que el hacker Carlos Oyola había prestado servicios a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). (Lea también: Fiscal general reacciona a informe sobre hacker de la DNI, quien no aceptó cargos)

Según los informes internos de la entidad a los que tuvo acceso el medio, trascendió que Oyola "hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología", donde habría asumido una misión durante las elecciones presidenciales de 2026: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio (…) Con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".

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Para esa época, el hacker tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, es decir, tres semanas antes de la primera vuelta.

Finalmente fue capturado a comienzos de noviembre, señalado de una aparente falsificación de notas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para sus títulos tanto de pregrado, posgrado y hasta una maestría.

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