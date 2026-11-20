El fin de semana estará marcado por un contraste climático en Colombia. Mientras varias regiones tendrán lluvias de moderadas a fuertes, otras afrontarán jornadas secas acompañadas de altas temperaturas, en un contexto en el que noviembre sigue registrando menos precipitaciones de las habituales para esta época del año. De acuerdo con el más reciente reporte del Ideam, el fenómeno de El Niño continúa influyendo sobre las condiciones meteorológicas del país, situación que ha provocado un déficit de lluvias durante buena parte de noviembre, pese a que este mes suele hacer parte de la segunda temporada de precipitaciones.

La entidad señaló que durante los próximos días se esperan lluvias principalmente en sectores de las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonía. Sin embargo, estas precipitaciones no serían suficientes para compensar el déficit acumulado que se ha registrado en las últimas semanas.



Sábado con lluvias en buena parte del territorio nacional

Para el sábado, el pronóstico indica lluvias fuertes en zonas de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Amazonas. También se prevén precipitaciones importantes en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba. Por su parte, departamentos como Sucre, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía y Vaupés podrían registrar lluvias ligeras o moderadas a lo largo de la jornada.

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En contraste, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, una condición que también se extenderá a amplios sectores de La Guajira, Atlántico y algunas zonas del oriente del país. Las temperaturas más altas volverán a concentrarse en la región Caribe. Ciudades como Valledupar podrían alcanzar los 39 °C, mientras que Santa Marta y Montería llegarían a los 38 °C. Riohacha podría registrar máximas cercanas a los 36 °C.



El domingo continuarán las lluvias, según Ideam

Para el cierre del fin de semana, el Ideam prevé lluvias fuertes en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas. También podrían presentarse lluvias de menor intensidad en Norte de Santander, Santander, Córdoba, Huila, Meta, Casanare, Guaviare, Putumayo, Guainía y Vaupés. El panorama será diferente en San Andrés y Providencia, gran parte de La Guajira y Atlántico, así como en algunas zonas de la Orinoquia y la Amazonía central, donde predominarán las condiciones secas.



Bogotá tendrá tardes lluviosas

En el caso de Bogotá, el reporte indica abundante nubosidad durante el fin de semana. Además, podrían presentarse lluvias moderadas durante las tardes y algunas precipitaciones ligeras en horas de la noche, especialmente en sectores del norte, suroriente y occidente de la capital. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados Celsius.



Según el Ideam, los próximos días serán determinantes para el balance climático de noviembre, ya que el país continúa registrando acumulados de lluvia inferiores a los esperados para esta época. La entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales, especialmente en las zonas donde podrían presentarse tormentas eléctricas o fuertes precipitaciones durante el fin de semana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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