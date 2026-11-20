Recientemente se dio a conocer un borrador de decreto del Gobierno Nacional, específicamente de los ministerios de las Culturas y de Ambiente, en el que se modificarían las restricciones fijadas en 2026 para las corridas de toros. El documento, que flexibilizaba algunos puntos y al parecer implicaba el regreso de la 'fiesta brava', generó una ola de críticas entre los sectores y ciudadanos que siempre han estado en contra de estos eventos. Menos de 24 horas después de haber dado a conocer el borrador, el gobierno retiró el borrador.



¿Qué dijo el Gobierno Nacional sobre el borrador?

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Nacional aclaró los detalles de la publicación del borrador relacionado con espectáculos taurinos y señaló "no corresponde a una decisión del Gobierno ni a una instrucción impartida por el presidente Abelardo De La Espriella".

Reconocieron también que el documento fue publicado "de manera prematura" para recibir los comentarios de los ciudadanos y que todavía quedan pendientes "revisiones y coordinaciones" por parte de las institucionales correspondientes. Motivo por el que "fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite".

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En el comunicado también recalcaron que "la protección y el bienestar animal son compromisos de este Gobierno" y que "reconocemos la importancia de promover una cultura de respeto por la vida y de prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales. El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales".



Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que "no existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros y que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia".



#Comunicado Gobierno Nacional aclara publicación de borrador relacionado con espectáculos taurinos. pic.twitter.com/W4YY4IoXod — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 20, 2026

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¿Qué establecía el borrador publicado por el Gobierno Nacional?

Algunos de los puntos del borrador publicado que generaron indignación es que, al parecer, buscaba modificar restricciones que se impusieron a las corridas de toros en el gobierno anterior a través de la Ley 2385 de 2024 o 'Ley No Más Olé'. Por ejemplo, en el decreto se establecía permitir nuevamente elementos como banderillas y estoques en el ruedo, habilitar la asistencia de menores de edad y la acreditación de la tradición taurina.

En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtió los riesgos detrás de lo que buscaba el decreto que ya fue retirado por el Gobierno Nacional. "Este decreto tiene, además, varias cosas inconstitucionales y están corriendo para sacarlo y revivir las corridas de toros de la temporada taurina de diciembre y enero".

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La senadora recalcó que en el documento se permitía nuevamente el "tortura" de los toros en la plaza, medida que se prohibió con la 'Ley No Más Olé', y llamó especialmente la atención sobre los puntos que involucraban a menores de edad. Hernández recalcó que el borrador de decreto no solo establecía que a la plaza de toros podían ingresar menores de edad, incluso bebés de brazos, para las corridas de toros, sino que también podían participar. "Habilitan la posibilidad de que niños puedan ir a torear, ponen en riesgo la vida de los niños. Un niño mayor de 14 años puede hacer de la cuadrilla... eso es incentivar a los niños a la tortura y maltrato animal, pero también poner en riesgo la vida del niño".

Tras la decisión del Gobierno Nacional de retirar el borrador de decreto, la senadora del Pacto Histórico señaló que: "Es una nueva victoria de la ciudadanía por los animales y otra derrota de Abelardo de la Espriella". Previo a esto, en la entrevista Hernández había anunciado que interpondrían una acción de tutela y que iban a demandar el decreto.

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