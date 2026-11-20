Una profunda ola de consternación e indignación embarga al municipio de Carmen de Apicalá, ubicado en el oriente del departamento del Tolima, tras registrarse un ataque sicarial que cobró la vida de dos adolescentes de 15 años de edad. El atentado ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre en plena vía pública del barrio Arenitas. Entre las víctimas mortales se encuentra el menor Freddy Santiago Barrios Mayorga, hijo de Freddy Barrios, uno de los dirigentes políticos y concejales más reconocidos de esta localidad. La segunda víctima fatal fue identificada como Juan Esteban Meneses, mientras que un tercer menor de edad resultó herido por impactos de bala durante el ataque y se encuentra bajo atención médica en proceso de recuperación.

Ante la extrema gravedad del crimen, la Policía Nacional se pronunció por medio del comandante del Departamento de Policía del Tolima, el coronel Ferney Martín Romero: "La Policía Nacional de Colombia rechaza de manera contundente los hechos de violencia registrados en el municipio de Carmen de Apicalá, donde dos adolescentes perdieron la vida y uno más resultó lesionado por impactos de arma de fuego".

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Asimismo, el coronel reconstruyó los detalles del ataque armado perpetrado sobre las 9:35 de la noche: "Los hechos se presentaron ayer 19 de noviembre hacia las 9:35 de la noche en el barrio Arenitas, donde los tres jóvenes fueron atacados con arma de fuego. Uno de ellos falleció en el lugar de los hechos, mientras otro perdió la vida posteriormente en un centro asistencial. El tercer adolescente se encuentra en proceso de recuperación".



Policía del Tolima confirma que identificó a presunto asesino de adolescentes

Para asumir el control directo de las primeras indagaciones e inspeccionar la escena del crimen, la comandancia de la Policía se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos. El coronel confirmó el despliegue del cuerpo especializado de la institución: "Frente a esta situación, como comandante del Departamento de Policía de Tolima, me desplacé hasta el lugar de los hechos, acompañado del jefe de inteligencia e investigación criminal para orientar las primeras acciones investigativas".



Agregó que, gracias al trabajo técnico de inteligencia y a la recolección inicial de pruebas en el municipio, la Policía logró identificar a uno de los sospechosos vinculados al doble homicidio: "Como resultado, ya tenemos identificado a un presunto responsable de este hecho. Estamos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento de este lamentable caso y lograr la pronta captura de los responsables".



Finalmente, el oficial reiteró el compromiso de volcar todas las capacidades operativas para garantizar justicia a las familias afectadas: "Hemos dispuesto de todas las capacidades humanas, técnicas y operativas para que este hecho no quede en la impunidad. Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier acto de violencia, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes".

Lamentamos y rechazamos el homicidio de Fredy Barrios Mayorga y Juan Meneses, dos jóvenes que perdieron la vida, víctimas de homicidio en Carmen de Apicalá.



Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a nuestro amigo Fredy Barrios por la pérdida de su hijo, a su familia, así… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 20, 2026

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El trágico suceso despertó sentidas reacciones a nivel departamental y municipal. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, envió un mensaje de apoyo y consuelo al concejal Freddy Barrios y a los allegados de las víctimas, expresando que “no hay palabras suficientes para aliviar el dolor de perder a un hijo” y pidiendo celeridad a las autoridades para capturar a los responsables que acribillaron a los menores.

Por su parte, la Alcaldía de Carmen de Apicalá, encabezada por el mandatario Luis Ángel Gutiérrez, se unió en oración por el eterno descanso de Juan Esteban y Freddy Santiago. En el escenario político, se destacó que el concejal Barrios se había acercado recientemente al movimiento Defensores de la Patria, del presidente Abelardo de la Espriella, participando activamente en su campaña política.

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ÁNGELA URREA PARRA

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