Licor Master se ha consolidado como el festival de coctelería más grande de Bogotá y este año la jornada regresa para su segunda edición con grandes propuestas para los grupos de amigos. Su propuesta central consiste en reunir a selectos bares, restaurantes y espacios de entretenimiento de la ciudad para que cada uno presente un cóctel oficial de autor diseñado exclusivamente para esta competencia.



En esta ocasión el evento fue bautizado oficialmente como 'Edición Krampus', respondiendo al éxito arrollador de su entrega inaugural. Durante la primera versión, Bogotá rompió todas las expectativas de la organización al registrar más de 3.000 cócteles vendidos en apenas 11 noches, impulsando ventas por $60 millones de pesos para los 34 bares participantes. Este contundente respaldo del público motivó una segunda edición "más grande, más oscura y más Krampus".



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?

El festival se desplegará durante 21 noches consecutivas, comenzando el 23 de noviembre y extendiéndose hasta el 13 de diciembre de 2026.

En cuanto a la ubicación, Licor Master convierte a toda la ciudad en su escenario. El evento cuenta con un circuito de entre 34 y 37 espacios participantes distribuidos estratégicamente en 5 zonas de Bogotá:



Zona Oriente (19 participantes): Chapinero, Teusaquillo, Galerías, El Lago, Parkway y la Zona G.

Zona Norte (9 participantes): Usaquén, Cedritos, Niza y la Calle 127.

Zona Centro (3 participantes): La Candelaria y La Macarena.

Zona Occidente (3 participantes): Fontibón y Modelia.

Zona Sur (3 participantes): Soacha.

¿Cuánto cuestan los cócteles en Licor Master 2026?

Uno de los pilares de Licor Master es la democratización de la mixología de alto nivel. Para esta edición de 2026, el precio fijado para el cóctel oficial en cualquiera de los establecimientos participantes es de $20.000. Esta tarifa uniforme busca que los asistentes puedan realizar recorridos por múltiples establecimientos y probar diversas propuestas creativas bajo la garantía de una experiencia transparente, "sin trucos y sin sorpresas".



¿Cuáles son los cócteles disponibles en esta edición?

Cada bar concursante ha diseñado una receta única que busca destacar por sus ingredientes, presentación y concepto creativo. Entre las creaciones oficiales para la Edición Krampus, que se pueden ver una por una en su página oficial, están:



"Ámbar" (Carmentea - Chapinero): Concebido literalmente como "un postre hecho cóctel", inspirado en la magia de las festividades navideñas.

"Edén" (Casa Usaquén - Usaquén): Una lectura contemporánea del clásico Martini que busca capturar la esencia elegante de su locación.

"Canchero" (La Bombo Pub - Galerías): Una mezcla que combina la sofisticación del fútbol clásico de etiqueta con el carácter festivo de la tribuna popular.

"El Quinto Verano" (La Quinta Copa Wine Bar - El Lago): Una combinación equilibrada que navega entre matices dulces, notas cítricas y toques vanguardistas.

"Aperol Noir" (Pizza y Café - La Macarena): Una reinterpretación colombiana del tradicional Aperol italiano, donde se sustituye la soda convencional por infusión de café.

"Obsesión" (Villebar Pub - Fontibón): Una propuesta compacta en presentación pero intensa en sensaciones gustativas.

"Muelona Decembrina" (Casa Manigua - Teusaquillo): Un trago bautizado en honor a los relatos festivos decembrinos.

A esta oferta de tragos de autor se suman las propuestas oficiales (algunas en proceso de revelación) de establecimientos de gran tradición e innovación en la capital, tales como El Bar de Andrés, El Agave Cantina, Jack & Baco Lounge Bar, Mambo, Los Cedros Café Lounge, Arrieros, Pola Hop, Veloo, Arte del Café, La Martica, Mi Gran Parrilla Boyacense (Zona G y Calle 93), Malkriada Bar, Casa Vander, Another Vander, Ristretto Coffee Lab, Laponttes, Cervesia Palermo, Cervesia Norte, Bogotá Coffee Roasters, Fieras Librería, Barbary Disco, Santos, Brujas y Alquimistas, Boca Boca, Aliento de Dragón, Quinto Movimiento, Ilatina y La Casa Cervecera.



¿Cómo votar por su cóctel favorito?

La coronación del gran ganador de Licor Master 2026 está totalmente en manos del público participante. El mecanismo de votación se realiza de forma digital a través de las redes sociales:



Paso a paso de la votación: Cada persona que pruebe un cóctel oficial debe tomarle una fotografía o video y compartirla en Instagram utilizando el hashtag oficial #LicorMasterCo.

Elección del ganador: La propuesta que acumule mayor respaldo de la comunidad digital y los asistentes a lo largo de las 21 noches se adjudicará la única corona del certamen.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co