Bogotá ha experimentado un comportamiento climático de marcados contrastes a lo largo de esta semana, alternando entre lluvias concentradas y temperaturas inusuales para la percepción ciudadana. ¿Qué hay detrás de los cambios en la temperatura de la capital?, la meteoróloga Daniela Montaño, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y los análisis del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), explican las razones del fenómeno y las proyecciones meteorológicas para el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027.



¿Qué pasó con las altas temperaturas en Bogotá?

Durante mediados de noviembre, los habitantes de la capital percibieron un sol inusual. Los registros técnicos de los organismos oficiales respaldan esta sensación. De acuerdo con los datos aportados por la meteoróloga Daniela Montaño, "la temperatura máxima registrada en lo corrido del mes de noviembre registrada en el aeropuerto El Dorado fue de 23.2 °C el día 17 de noviembre".

En paralelo, los sistemas de medición del Idiger, el mismo 17 de noviembre, registraron en diversos sectores urbanos temperaturas cercanas a los 26 °C, pero simultáneamente cayeron aguaceros de gran magnitud en localidades como Usaquén, alcanzando precipitaciones superiores a los 40 milímetros. Esta coexistencia de mañanas muy cálidas con lluvias intensas vespertinas ilustra la complejidad de la actual temporada invernal en la ciudad.



¿Por qué ocurre este fenómeno?

La explicación técnica, según la meteoróloga Daniela Montaño es que "las altas temperaturas que se han registrado en Bogotá durante los últimos días están asociadas principalmente a una combinación de mayor radiación solar y una reducción de la nubosidad durante las horas diurnas". La especialista profundizó en el mecanismo físico señalando que "cuando el cielo permanece despejado durante varias horas, la superficie pues absorbe más energía solar y esto favorece un calentamiento mayor del aire".

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Frente a la inquietud ciudadana de si este es un evento anómalo, la vocera del Ideam fue enfática en clarificar que no se trata de una anomalía histórica irrepetible. "Estamos ante un comportamiento habitual para la época, ya que dentro de la temporada lluviosa pueden haber algunos días secos y soleados que pueden disparar estas temperaturas máximas del aire sin que hayan sobrepasado los promedios históricos", afirmó.



Sin embargo, la meteoróloga destacó dos dinamizadores clave que están intensificando esta percepción de calor: el fenómeno de El Niño y el efecto de Isla de calor urbana. "En primer lugar encontramos la evolución del fenómeno de El Niño que puede modificar los patrones de circulación atmosférica y favorecer días secos con escasa nubosidad" y también agregó que, en el segundo caso, "las superficies de asfalto, las edificaciones, y la reducción de la cobertura vegetal pueden favorecer el incremento de las temperaturas en determinados sectores, contribuyendo al efecto de la isla de calor urbana, que provoca que en algunas zonas de Bogotá se registren temperaturas más elevadas que en áreas rurales aledañas".



¿Qué se puede esperar próximamente en la ciudad?

Para los días venideros, Montaño advirtió que "se debe mantener atención frente a las altas temperaturas porque las condiciones cálidas podrían continuar, aunque no necesariamente con la misma intensidad de los registros anteriores". Respecto al comportamiento de lo que resta de noviembre, la meteoróloga precisó que "hace parte de la segunda temporada lluviosa del año, podemos esperar variaciones entre jornadas soleadas, periodos de nubosidad con posibles precipitaciones en las tardes y noches".



La experta recordó que "nos aproximamos al periodo de menor precipitación en Bogotá, correspondiente al trimestre diciembre, enero, febrero (...) durante esta época del año históricamente se presenta una reducción de las lluvias y un aumento en la frecuencia de los días secos, así como una mayor probabilidad de registrar temperaturas elevadas". Efectivamente, durante el Consejo Distrital de Gestión de Riesgos, se reveló que para el trimestre enero-marzo de 2027, la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte supera el 83 %, lo que prevé un recrudecimiento del tiempo seco a nivel regional y nacional.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co