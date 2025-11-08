En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video: momento exacto en que abandonan volqueta de intento de atentado a batallón en Tunja

Video: momento exacto en que abandonan volqueta de intento de atentado a batallón en Tunja

La volqueta con los explosivos fue neutralizada por las autoridades, quienes gracias al aviso de la comunidad activaron los protocolos respectivos para manejar la situación y salvaguardar la seguridad de las personas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de nov, 2025
Video: momento exacto en que abandonan volqueta de intento de atentado a batallón en Tunja
La volqueta fue dejada en cercanías al batallón sobre las 5:00 de la mañana.
Cortesía/Redes sociales

