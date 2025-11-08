Video: momento exacto en que abandonan volqueta de intento de atentado a batallón en Tunja

Una volqueta, que estaba ubicada a 200 metros del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, departamento de Boyacá, se encontraba llena de explosivos. Los vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades, quienes activaron los respectivos protocolos y efectuaron detonaciones controladas neutralizando el intento de atentado terrorista.

La fuerza pública compartió un comunicado dando información del hecho en cuestión. "Neutralización acción terrorista (...) En activación al plan BUEN VECINO; es alertado el COB del BIBOL1 por ciudadanos del barrio Curubal del Municipio de Tunja, quien alerta la presencia de una volqueta abandonada y encendida, donde en reacción conjunta con patrullas que hacían presencia externa del BIBOL y la PM del BAS01 se evidencia el vehículo en las condiciones descritas (abandonada, encendida y con artefactos explosivos en su volco)".

Video del momento exacto en el que abandonan la volqueta

De acuerdo con registros en cámaras de seguridad, sobre las 5:00 de la mañana de este sábado 8 de noviembre se evidenció la presencia del vehículo, que es dejado en mitad de la vía. Se ve a un hombre bajando de la volqueta y acompañado de otra persona que va en una moto. "Emprende la huida al percatar la presencia de la tropa", explicaron en el informe las autoridades.



En el video se ve cómo abandonan el vehículo y las personas se retiran del lugar en motocicleta. Las autoridades activaron plan de reacción en el Cantón y posterior evacuación del personal, activación de plan candado con Policía Nacional, evacuación de los vecinos del lugar y coordinación acciones para desactivación.



Petro y gobernador de Boyacá se pronuncian sobre intento de atentado

El presidente Gustavo Petro confirmó que se neutralizó el atentado que tenía como objetivo las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja. "La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil", escribió el mandatario en su cuenta de X.



Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, le dijo a Noticias Caracol que "ya hicimos todo lo necesario para evacuar todas las zonas aledañas al lugar, nadie está en riesgo en este momento y los soldados que tuvieron alguna situación (de salud), que es menor, están tranquilos y esperamos que esta situación podamos superarla". Amaya aseguró que hay tranquilidad en medio de la incertidumbre que generó el hallazgo de esta volqueta cargada de explosivos. El mandatario le pidió a la ciudadanía que "no repliquen falsas noticias que circulan en las redes y que generan caos".

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que personas dejaron una volqueta llena de explosivos en mitad de una vía en inmediaciones del Batallón de Tunja.#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HGSmAJOBBH — Facetas de Boyacá (@facetasdeboyaca) November 8, 2025

