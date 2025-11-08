En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA  / Lo que se sabe del intento de atentado a batallón del Ejército en Tunja: había volqueta con tatucos

Lo que se sabe del intento de atentado a batallón del Ejército en Tunja: había volqueta con tatucos

Dos barrios aledaños al cantón militar en la capital de Boyacá fueron evacuados mientras personal de antiexplosivos atiende la situación. Se han presentado detonaciones controladas, según autoridades.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 8 de nov, 2025
Autoridades confirman neutralización de intento de atentado en cercanías a batallón de Tunja

