Lo que se sabe del intento de atentado a batallón del Ejército en Tunja: había volqueta con tatucos

Zozobra y tensión vivieron los habitantes de Tunja, capital de Boyacá, la madrugada de este sábado, 8 de noviembre, por cuenta de un intento de atentado contra el Batallón Simón Bolívar. Una volqueta cargada de tatucos fue ubicada por desconocidos a unos 200 metros de la unidad del Ejército y, tras la alerta de la comunidad, autoridades se hicieron cargo de la situación.

En medio de la neutralización del ataque, se presentaron algunas detonaciones dentro del batallón. Según la secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, se realizaron explosiones controladas de algunos artefactos hallados dentro de un camión tipo volqueta abandonado en las inmediaciones del batallón militar.

"Desde las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de la comunidad de Tunja sobre un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron los protocolos de atención en conjunto con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía para corroborar qué tipo de elementos se encontraban dentro del vehículo", explicó Pico en un video compartido en redes sociales.



El vehículo fue ubicado en el barrio Prados de Alcalá, según videos de cámaras de seguridad, por un sujeto que, al verse descubierto, emprendió la huida en una moto que lo acompañaba de cerca.



Ante la situación, personal de antiexplosivos hizo presencia en el lugar y solicitó la rápida evacuación de las casas aledañas al cantón militar, específicamente dos barrios que podrían verse afectados. La volqueta, informaron, estaba cargada con 24 tatucos artesanales y, al parecer, tenía una plataforma para lanzarlos dentro del batallón.

En su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro señaló que "se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares” y que “la población civil y militar fue evacuada a tiempo”, lo que evitó que se registraran víctimas mortales.

Asimismo, el presidente señaló que se están realizando las operaciones para encontrar a los responsables y llamó a "no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil".

