Avión de Wingo que cubría ruta Bucaramanga - Barranquilla presentó emergencia en pleno vuelo

Una situación de tensión se vivió en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz luego de que el vuelo RPB7664 de la aerolínea Wingo, que cumplía la ruta entre las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla, se viera obligado a declarar una emergencia en pleno vuelo. El incidente, que movilizó de inmediato a los cuerpos de socorro y autoridades aeronáuticas, terminó con un aterrizaje exitoso que evitó una tragedia mayor en el departamento del Atlántico.



¿Qué fue lo que pasó?

La situación comenzó a desarrollarse durante la tarde de este jueves 14 de mayo, cuando la tripulación de la aeronave detectó anomalías que los llevaron a emitir una alerta radial a la torre de control minutos antes de su llegada programada a la capital del Atlántico.

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Según los informes oficiales de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el avión reportó una "emergencia técnica" mientras realizaba los procedimientos de aproximación a la pista del terminal aéreo barranquillero. Ante el llamado de urgencia, se activaron de manera inmediata y preventiva todos los protocolos de seguridad y asistencia contemplados para este tipo de contingencias.

El despliegue incluyó la movilización del cuerpo de bomberos aeronáuticos SEI, quienes se posicionaron en puntos estratégicos de la pista para intervenir ante cualquier eventualidad durante la maniobra de contacto con el suelo.



A pesar del pánico inicial y los momentos de angustia que pudieron experimentar los viajeros, el resultado final fue de total tranquilidad en términos de integridad física. La Aerocivil confirmó a través de sus canales oficiales, incluyendo su cuenta en la red social X, que el avión logró tocar tierra “sin novedad”.



Informamos que el vuelo RPB7664 @wingo, Bucaramanga-Barranquilla, aterrizó sin novedad en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz tras declarar emergencia técnica.



Activamos los protocolos de seguridad y el cuerpo de bomberos SEI para garantizar la integridad de pasajeros y tripulación. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 14, 2026

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No se reportaron personas lesionadas, heridos ni afectaciones de salud entre los pasajeros o los miembros de la tripulación. Tras el aterrizaje, el proceso de desembarque se realizó de manera controlada y bajo los parámetros normales de operación del aeropuerto, permitiendo que los viajeros pudieran retirarse de la aeronave por sus propios medios.



¿Qué dijo la aerolínea?

A través de un comunicado, la aerolínea Wingo señaló que “el vuelo P5 7664 que cubría la ruta Bucaramanga – Barranquilla presentó una falla técnica en uno de sus motores. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, la tripulación declaró una emergencia preventiva e informó oportunamente a los pasajeros sobre el procedimiento que se llevaría a cabo".

Al igual que las autoridades, la aerolínea señaló que, por fortuna, "la aeronave aterrizó sin novedad en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sin requerir asistencia adicional por parte de los equipos de atención en tierra. Tras el aterrizaje, los pasajeros desembarcaron normalmente en la terminal aérea y no se reportaron afectaciones para los viajeros ni para la tripulación".

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Actualmente, las autoridades aeronáuticas han iniciado una revisión técnica exhaustiva de la aeronave para determinar con precisión cuál fue la falla o el origen del problema que motivó la alerta en el trayecto desde Bucaramanga. Este proceso de peritaje es estándar tras la declaración de una emergencia y busca garantizar que el avión cumpla con todos los estándares de seguridad antes de volver a operar comercialmente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co