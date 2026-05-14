Revelan extraños mensajes del celular de Yulitza, mujer que desapareció en centro estético de Bogotá

Las autoridades en Bogotá están intentando reconstruir los rastros de Yulitza Tolosa, una mujer de 52 años que desapareció después de haber sido internada en un centro estético que operaba ilegalmente en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito. Los allegados de esta ciudadana relataron lo último que supieron de ella y hablaron de mensajes que levantaron las sospechas entre ellos.



Tolosa ingresó al centro Beauty Láser L. M., ubicado sobre la autopista Sur, para que se le practicara un procedimiento denominado “lipólisis con láser” este miércoles 13 de mayo. Según muestran las redes sociales de este lugar, la intervención tenía un valor de 3'650.000 pesos. La lipólisis tiene el objetivo de eliminar la grasa localizada a través de energía térmica en un tratamiento que es mínimamente invasivo, según información de otros centros estéticos.

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Yuri Paola Mora, amiga de la desaparecida, relató que la mujer entró a las 8:00 a. m. a las instalaciones y supieron de ella nuevamente cerca de la 1:00 p .m., cuando le comunicaron que su amiga ya había salido del procedimiento. Pero cuando Yuri vio a Yulitza, la encontró “muy mal” y estaba pálida. “Sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo. Le soltaron un poquito la faja, pero igual ella seguía con los mismos síntomas. Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”.

Al ver el grave estado de salud, que incluso quedó grabado en video, los amigos de Yulitza decidieron que era mejor pagar una habitación en el centro de estética. A las 7:00 p. m., Yuri volvió al recinto para darle ropa y alimento y señaló que estuvo escribiéndole al celular del establecimiento que estaban en el lugar. "Lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa. ¿En qué condiciones la sacaron? Nosotros no sabemos”, dijo Yuri.



Los extraños mensajes que envió Yulitza Toloza desde su WhatsApp

Estas declaraciones de la persona que atendió a Yuri se vieron reflejadas en mensajes de WhatsApp que no resultaron muy coherentes para ella. Relata que su usuario aparecía como si estuviera en línea. “Es imposible que ella, estando consciente para pedir una salida en la condición que ella estaban no nos contestara el teléfono, no nos contestara los mensajes”.



El primer mensaje que levantó sospechas decía: “Voy casa, tengo sueño”. Luego manifestó que la estaban llevando en un hospital. Más tarde precisó que la estaban llevando hacia el Hospital de Meissen, en Usme. Pero no estaba tampoco allá. Sus amigas la buscaron en centros médicos, estaciones y otros lugares. No hubo pista alguna y solo creció la incertidumbre. Ahora la Policía se sumó a la búsqueda.

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La Secretaría de Salud verificó con los equipos técnicos de la entidad y estableció que el centro estético estaría operando ilegalmente. "El lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable", dice el comunicado.

La entidad ahora está a la espera de obtener el aval de la Personería para que se pueda ingresar al lugar y se verifiquen las condiciones sanitarias y la aplicación de medidas que cumplan con la normatividad vigente.

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María Paula Rodríguez Rozo

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