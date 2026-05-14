Caso Yulitza Toloza: ¿cómo saber si un centro estético en Colombia es seguro?

El caso del centro estético Beauty Láser en Bogotá puso en evidencia un problema que se repite en varias ciudades. Personas acuden a lugares que ofrecen procedimientos sin verificar si cumplen con normas de salud. Las autoridades han señalado que algunos de estos sitios operan sin habilitación para servicios que implican riesgo. En Colombia, cualquier clínica estética que realice procedimientos debe cumplir reglas del sistema de salud. Estas reglas aplican en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. El primer paso para evitar riesgos es revisar si el lugar está registrado y autorizado.



¿Cómo verificar si una clínica estética es segura en Colombia?

El principal mecanismo para confirmar si una clínica estética es legal es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Este sistema pertenece al Ministerio de Salud. En este enlace se puede hacer la consulta directa: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. El REPS es la base donde los prestadores registran los servicios que ofrecen y su estado de habilitación. Para verificar una clínica, se puede buscar por:



Nombre del establecimiento

NIT

Ciudad

El resultado muestra si el sitio está activo, qué servicios tiene autorizados y en qué sede los presta. Si una clínica no aparece en este sistema, no puede prestar servicios de salud de manera legal. En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud recordó que "en https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Prest_Cirugia_Plastica.pdf la ciudadanía puede consultar el listado de IPS y centros estéticos autorizados, así como los establecimientos que cuentan con concepto sanitario favorable para la prestación de servicios personales de belleza".



Qué significa que una clínica esté habilitada

La habilitación es el requisito básico para operar. Se basa en normas definidas por el Estado. Incluye condiciones como:



Infraestructura del lugar

Equipos disponibles

Personal con formación

Procesos de atención

Estas condiciones buscan evitar riesgos en los servicios de salud. La norma principal que regula este proceso es la Resolución 3100 de 2019, que fija los requisitos para registrar y habilitar servicios. Sin habilitación, la clínica no puede realizar procedimientos médicos ni estéticos que involucren intervención en el cuerpo.



Verificar registro ante la Secretaría de Salud

Además del REPS, las clínicas deben estar vigiladas por la Secretaría de Salud de cada ciudad. En Bogotá, por ejemplo, los centros de estética deben cumplir requisitos para funcionar, como:



Registro en Cámara de Comercio

Cumplimiento de condiciones sanitarias

Documentos sobre personal y servicios

También deben cumplir normas de bioseguridad, manejo de residuos y uso de productos autorizados. Las secretarías pueden realizar visitas para verificar el cumplimiento de estas condiciones. Si encuentran fallas, pueden cerrar el lugar.

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Otro paso es verificar quién realiza el procedimiento. En Colombia, los servicios que implican intervención deben ser realizados por personal de salud autorizado. Esto está establecido en la Ley 711 de 2001, que regula la actividad de la cosmetología. Además, se puede consultar si el profesional está registrado en el sistema del talento humano en salud. Este registro permite confirmar que tiene formación para ejercer. Cuando un procedimiento lo realiza una persona sin este respaldo, hay riesgo para la salud.



Señales de alerta antes de un procedimiento estético

Existen señales básicas que permiten detectar problemas en una clínica estética. Si se presentan estas situaciones, es mejor no realizar el procedimiento:



No aparece en el REPS

No informa sobre su habilitación

Ofrece procedimientos médicos sin indicar quién los realiza

Pide pagos sin factura

No muestra protocolos de salud

ÁNGELA URREA PARRA

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