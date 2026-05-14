Link para consultar su clasificación en el Sisbén y descargar el certificado: ya no es por puntaje

En caso de que no lo sepa, el Sisbén en Colombia cambió la forma de clasificar a la población. Antes se usaba un puntaje en una escala de 0 a 100. Ahora el sistema funciona con grupos y subgrupos. Este cambio afecta la manera en que se consultan los datos y la forma en que las personas acceden a subsidios. Hoy, consultar la clasificación y descargar el certificado es un proceso en línea. No requiere intermediarios ni pagos. Solo se necesita el número de su cédula para acceder a la plataforma oficial.



Ya no existe el puntaje del Sisbén

El Sisbén IV dejó de usar el puntaje como criterio principal. En su lugar, organiza a la población en cuatro grupos: A, B, C y D. Cada grupo representa la capacidad de generar ingresos y las condiciones de vida del hogar. La clasificación funciona así:



Grupo A: población en pobreza

población en pobreza Grupo B: población con ingresos bajos

población con ingresos bajos Grupo C: población en riesgo

población en riesgo Grupo D: población con ingresos más altos

Dentro de cada grupo hay subniveles. Por ejemplo, A1 hasta A5 o B1 hasta B7. Esta división permite ubicar con más precisión a cada hogar dentro del sistema. Este cambio se hizo para que la asignación de subsidios sea más directa. Las entidades del Estado usan esta clasificación para decidir quién puede acceder a programas sociales.



Link oficial para consultar la clasificación del Sisbén

La consulta se hace en la plataforma del Gobierno. Este es el enlace directo: https://portal.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.html. En esta página se puede verificar el grupo y subgrupo registrado. El sistema pide:



Tipo de documento

Número de identificación

Después de ingresar los datos, la plataforma muestra la información registrada en la base del Sisbén. La consulta es gratuita y está disponible en cualquier momento. No se necesita registro previo ni clave. Tenga en cuenta que el mismo portal permite obtener el certificado en formato digital. Este documento contiene los datos del ciudadano y su clasificación. El proceso es el siguiente:



Ingresar al sitio oficial del Sisbén

Seleccionar la opción de consulta

Escribir el número de documento

Revisar la información en pantalla

Hacer clic en el ícono de descarga o impresión

El sistema genera un archivo en PDF que se puede guardar o imprimir. El certificado incluye:



Nombres completos

Número de documento

Grupo y subgrupo

Datos del hogar

Fecha de registro

Este documento se usa para trámites relacionados con subsidios, salud y programas sociales. Su clasificación en el Sisbén permite a las entidades públicas decidir sobre el acceso a ayudas económicas. Cada programa define los grupos que puede incluir. Por ejemplo, algunos subsidios se enfocan en el grupo A, mientras otros incluyen parte del grupo B. La clasificación no garantiza el ingreso a un programa, pero es un requisito básico. Cabe aclarar que el Sisbén no entrega subsidios. Es un sistema que organiza la información de la población para facilitar la selección de beneficiarios.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL