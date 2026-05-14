Reportan grave accidente de bus escolar en Lourdes, Norte de Santander: esto se sabe

En la tarde de este jueves se registró un accidente de tránsito de un bus escolar que transportaba alrededor de 30 personas en el municipio de Lourdes, Norte de Santander. En imágenes difundidas en redes sociales se ve que el automotor resultó volcado a un lado de la vía, y las autoridades inmediatamente hicieron presencia en la zona.

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El siniestro vial se presentó en un sector conocido como la Curva de Los Parra, sobre la vía que comunica hacia las veredas La Alianza y La Armenia. De manera preliminar se dice que al menos 20 estudiantes resultaron heridos, y fueron trasladados a un centro asistencial para evaluar su estado de salud. Según medios locales, algunos menores de edad fueron llevados al Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Gramalote, mientras que los de mayor gravedad fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta.

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