Bebé de 7 meses murió mientras dormía en un hogar infantil de Medellín: investigan el caso

Autoridades investigan las circunstancias en las que murió Zhamir Rojas Medrano, un bebé de siete meses que permanecía bajo el cuidado de un hogar infantil del barrio Guadalupe, en la comuna 3 (Manrique), en Medellín. Sus padres aseguran que recibieron una llamada en la que les informaron que el menor había sido acostado para dormir una siesta y posteriormente no despertó.

El pequeño tenía siete meses y, según el relato de su familia, no presentaba problemas de salud conocidos antes de ingresar al hogar infantil donde permanecía durante la jornada mientras sus padres trabajaban. El menor había sido llevado al lugar por sus padres, quienes recientemente habían comenzado a dejarlo allí. De acuerdo con la información entregada por la familia a El Colombiano, el día en que ocurrieron los hechos correspondía a una de las primeras jornadas del bebé en este espacio de cuidado.

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Durante la tarde, los cuidadores habrían acostado al niño para que tomara una siesta. Tiempo después, al intentar despertarlo, se percataron de que no reaccionaba. La familia recibió entonces una llamada en la que les informaron sobre la situación. Los padres se trasladaron al lugar y posteriormente se produjo la atención médica del menor. Sin embargo, no fue posible salvarle la vida.



Padres piden esclarecer las causas de su muerte

El padre del menor manifestó que la familia no había recibido reportes sobre alguna condición médica que pudiera representar un riesgo para el niño. "Lo único que nos dijeron fue que el niño se había dormido y nunca más despertó", relató el padre, quien también señaló que el bebé se encontraba aparentemente sano antes de ser llevado al hogar infantil. Por esta razón, la familia espera conocer las conclusiones de las autoridades sobre las circunstancias que rodearon la muerte.



El secretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, informó que la administración distrital está acompañando a los padres de Zhamir durante el proceso. Según explicó el funcionario al medio local, los padres del bebé serían migrantes venezolanos que llevan poco tiempo en Colombia y todavía no contaban con la documentación necesaria para adelantar algunos de los trámites relacionados con su muerte. El cuerpo del menor permanece en Medicina Legal, entidad que deberá establecer las causas del fallecimiento a través de los procedimientos correspondientes.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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