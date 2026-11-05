Policía Nacional cumple 135 años y es declarada patrimonio: así ha evolucionado la institución

Han transcurrido 135 años desde la fundación de la Policía Nacional de Colombia, a finales del siglo XIX, una de las instituciones más dinámicas y complejas del Estado colombiano. Desde el 5 de noviembre de 1891, la entidad ha recorrido un trayecto caracterizado por la adaptación constante a los desafíos de seguridad y convivencia, la lucha contra estructuras criminales de alta complejidad y una progresiva profesionalización orientada a la protección de los derechos y libertades públicas.



Este hito histórico no solo representa un ejercicio de memoria institucional frente al servicio prestado al país, sino una proyección estratégica hacia el futuro, ratificada mediante la promulgación de la Ley 2600 del 9 de julio de 2026, norma mediante la cual el Congreso de la República declaró oficialmente a la Policía Nacional como patrimonio de todos los colombianos.



Historia de la Policía Nacional de Colombia

La génesis de la institución se remonta al 5 de noviembre de 1891, fecha en la que el presidente Carlos Holguín Mallarino expidió el Decreto 1000. La estructuración inicial del cuerpo policial contó con la orientación del comisario francés Juan María Marcelino Gilibert, cuyo modelo aportó los primeros lineamientos de organización y prevención en la capital del país.

A lo largo de más de trece décadas, la institución atravesó hitos decisivos que transformaron su doctrina y relación con la sociedad. En 1953 llegó la creación de la Policía Femenina, abriendo paso a una transformación progresiva de la gestión del talento humano y la atención ciudadana; en 1987 establecieron puntos de contacto directo y cercano con las comunidades en los barrios del país conocidos como Comandos de Atención Inmediata - CAI.

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Para 1991 la Carta Política le confirió el marco institucional y legal definitivo a la Policía Nacional, consolidando su carácter de cuerpo armado de naturaleza civil y su misión preventiva en defensa de los derechos ciudadanos.



A lo largo de los años, la institución ha debido adaptar de forma permanente sus estrategias operativas y tecnológicas para responder a fenómenos delictivos como el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el homicidio, el tráfico de armas y el accionar de organizaciones criminales transnacionales.



El panorama actual de la Policía Nacional

La composición actual del cuerpo policial refleja la diversidad social, regional y cultural de Colombia. Según los datos oficiales reportados por la Dirección de Talento Humano con corte al 28 de octubre de 2026, la Policía Nacional cuenta con un pie de fuerza total de 187.576 integrantes, distribuidos entre personal uniformado y no uniformado, auxiliares y alumnos en formación.



El análisis de equidad de género muestra que 47.502 integrantes del total institucional son mujeres. De ellas, 44.194 corresponden a personal uniformado (incluyendo profesionales, auxiliares y alumnas), quienes aportan desde distintas especialidades y niveles de responsabilidad al cumplimiento de la misión policial.

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Asimismo, la diversidad étnica y cultural de la institución queda evidenciada en su registro de integrantes:



Afrodescendientes: 8.930 integrantes.

Indígenas: 1.742 integrantes.

Mulatos: 433 integrantes.

Raizales: 99 integrantes.

Palenqueros: 1 integrante.

Mestizos: 176.371 integrantes.

En materia de cobertura operacional, la institución registra una densidad de 283 policías profesionales por cada 100.000 habitantes, cifra que se incrementa a 327 policías por cada 100.000 habitantes al sumar a los auxiliares de Policía.

La conmemoración de los 135 años de historia representa un espacio de balance institucional y ratificación de compromisos con el país. La expedición de la Ley 2600 del 9 de julio de 2026 constituyó el reconocimiento normativo central de esta efeméride, al declarar formalmente a la Policía Nacional como patrimonio de los colombianos. Al mismo tiempo, la institución proyecta su hoja de ruta sobre tres pilares de trabajo: consolidar territorios más seguros, mantener ciudadanos protegidos y contar con policías respaldados, actuando siempre bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto por la Constitución Política.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co