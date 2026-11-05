Esto contempla el nuevo POT de Medellín para la construcción de nuevas viviendas y la renta corta

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, habló con Noticias Caracol en vivo para explicar qué fue lo que se aprobó con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en lo que él describió como “una jornada muy larga, más de 14 horas de debate”, en donde “escuchamos a los gremios, a las universidades y a más de 100 personas que también quisieron manifestar y traer sus ideas, porque Medellín no se puede volver a equivocar con un Plan de Ordenamiento Territorial que lo que hace es ponerle trabas a la construcción de vivienda y, obviamente, poner unas reglas claras de cómo la vivienda turística puede continuar en nuestra ciudad”.



¿Cómo funcionarán los inmuebles de renta corta?

De Bedout comentó que “fue uno de los puntos que más debate generó en estos tres meses, y nosotros como concejales escuchamos a toda la comunidad y a todos los gremios, pero no nos dejamos presionar también de algunos intereses particulares”.

Señaló que el ciudadano “está cansado de que en su unidad residencial se tenga que aguantar todos los días un turista diferente, con problemas de convivencia, con consumo de licor y alucinógenos, entrando mujeres, entrando niños”, por lo que con el POT se “están habilitando cerca de 179.000 viviendas turísticas para que sean construidas en zonas de alta mixtura y de media mixtura. Las de baja mixtura, que es donde están las unidades residenciales, ahí es donde por ley no se puede tener ni Airbnb ni nada de estas modalidades”.

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Explicó la diferencia entre estas zonas: “La mixtura es el uso del suelo. Entonces, si es baja mixtura es netamente residencial, ahí no se puede poner ni una tienda, ni un bar ni un supermercado, solo residencial. Para eso está habilitado el suelo. Si es media mixtura tiene unos adicionales en donde en ciertas zonas se puede prestar una serie de servicios adicionales. Y si es alta mixtura se puede abrir todo el abanico de posibilidades en materia de comercio, en materia de discotecas, en materia de otro tipo de actividades que se pueden hacer allí, incluida la vivienda. Entonces ahí es donde se mezclan esos usos en donde pueden convivir la vivienda, pero también con otras actividades comerciales”.



Al ser preguntado sobre si esto aplicaba para viviendas nuevas o ya construidas, el presidente del Concejo de Medellín manifestó que “aplica para todas, tanto las que se van a construir, proyectos nuevos netamente de vivienda turística, como para las personas que también tienen un modelo de negocio en donde tienen varios apartamentos en algunas zonas de la ciudad y que las están alquilando por medio de estas plataformas y que es un negocio que es válido, que es legal, pero que se necesitan estas reglas claras para que todos podamos convivir y no se nos generen estos problemas de convivencia”.



No obstante, el concejal José Luis Marín del Pacto Histórico aseguró que “lo que se aprobó lo que va a permitir es que los apartamentos de renta corta se inserten mucho más en los barrios populares. El POT que se aprobó no garantiza vivienda social para los habitantes de Medellín, lo que sí posibilita es que se construyan apartamentos de renta corta alrededor de las estaciones del metro en lo que se denomina el desarrollo orientado al transporte. Toda la 45 en Manrique, Santo Domingo Savio, alrededor de todas las estaciones del metro, del Metroplus, del tranvía y del metrocable se podrán construir apartamentos para renta corta o apartamentos que hoy sean para habitación regular en la ciudad de Medellín, se podrán convertir hasta el 100% en renta corta sin pagarle absolutamente nada a la ciudad y que el mercado decida, nos dice la alcaldía, y el mercado decide con base a las ganancias, no con base a los derechos de la población en Medellín, y el principal derecho vulnerado hoy es la vivienda”.



Construcción de vivienda nueva

Según el presidente del Concejo, “es realmente el legado que se va a dejar con este POT y es cómo Medellín nuevamente detona la construcción de vivienda nueva. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué Medellín está tan costoso? Es la ciudad más costosa de Colombia porque hay un déficit de vivienda de cerca de 40.000 unidades de vivienda. ¿Y esto qué significa? Que no hay oferta. Al no haber oferta hay más demanda, entonces los arriendos se encarecen, el valor del metro cuadrado se encarece y eso irradia en toda la economía. Con este Plan de Ordenamiento Territorial se están dando todas las condiciones, todas las herramientas para detonar más de 220.000 unidades de vivienda en la ciudad de Medellín, puntualmente en el margen del río Medellín y en una zona como es el centro de la ciudad. Queremos que la gente no siga construyendo hacia las laderas para mitigar el riesgo, queremos que la gente vuelva al centro cerca a los servicios que presta la ciudad, como es el metro de Medellín, las universidades, los hospitales y, obviamente, en esa nueva vocación económica que tenemos de ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación, en donde esto también va a cumplir un papel muy importante”.

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Pero el concejal Marín precisó que el déficit de 40.000 viviendas “es un diagnóstico del 2019, así que este diagnóstico está también muy desfasado. Seguramente estaremos alrededor de las 50.000 o 55.000 viviendas que faltan. Y lo que se aprobó (lo que hizo) fue debilitar la capacidad pública para la construcción de vivienda de interés social”.

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