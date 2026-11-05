Buscan a mujer que sería clave en el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja

Este 5 de noviembre se cumplen 24 horas desde que se le perdió el rastro a la subteniente María Camila Pantoja, uniformada del Ejército Nacional que fue secuestrada en Saravena (Arauca). La Fuerza Pública desplegó todas sus capacidades para cubrir vías terrestres y fluviales y evitar que la oficial sea trasladada por la frontera con Venezuela, plan que tendrían sus secuestradores, según información de inteligencia. Con el paso de las horas, las autoridades tienen en su poder dos datos de vital importancia que ahora son investigados. Una mujer que sería clave en el caso fue identificada. Ahora, esta persona es buscada. Pero hay pruebas clave que refuerzan la hipótesis de que el Eln es el responsable de este secuestro, que hoy tiene las alarmas encendidas entre las Fuerzas Militares y a toda una familia en vilo.

¿Quién es la mujer clave en el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja?

Inteligencia policial y militar conoció que, minutos antes del rapto, la subteniente Pantoja habría sostenido una reunión con una mujer en el casco urbano de Saravena. El encuentro, al parecer, se llevó a cabo en un establecimiento comercial del municipio a las 4:00 p.m. De momento, esta persona es identificada como alias Marbel, con quien habría tenido una conversación telefónica solo horas antes.

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Al parecer, el objetivo de la reunión era que 'Marbel' le entregara a la uniformada información relacionada con hechos delictivos registrados en la zona para poder proyectar un operativo militar contra las milicias urbanas y la estructura guerrillera del Eln.

(Relacionado: Secuestro de subteniente Camila Pantoja: comandante de FF. MM. exige pronta liberación incondicional)

La subteniente continuaba en el establecimiento comercial cuando llegaron tres hombres armados en motocicletas, quienes la habrían intimidado para obligarla a irse con ellos hacia un rumbo desconocido. 'Marbel', por su parte, huyó del lugar. El secuestro habría sido perpetrado por presuntos integrantes del frente José Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional (Eln), según dice el Ejército.



Una vez la Fuerza Pública conoció la noticia de su secuestro, activó los protocolos de búsqueda y despliegue para evitar que la mujer sea trasladada al territorio venezolano. Y es que Saravena justamente es un municipio que está ubicado en la frontera con el vecino país; solo lo separa el río Arauca. “A solo 15 minutos, en un solo trayecto, pueden haber trasladado a la oficial hacia Venezuela”, detalló Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca.



Las pruebas clave: conversaciones y órdenes sobre el secuestro de la subteniente Pantoja

Interceptaciones telefónicas realizadas por los investigadores del caso permitieron conocer conversaciones entre los altos mandos del frente del Eln y los captores de la subteniente. En los registros aparece que 'El Boyaco', un cabecilla del grupo, le habría ordenado a los hombres que la secuestraron que permanezcan con ella en campamentos del territorio colombiano para que sea usada como escudo para intentar contener los bombardeos que vienen realizándose en el territorio y se han intensificado con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La información fue respaldada por una fuente humana.



#Colombia l Se van a cumplir 24 horas del secuestro de la Teniente María Camila Pantoja, en Aracua. Las Fuerzas Militares y la Policía desplegaron sus unidades para evitar que sea llevada a Venezuela.



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Habla el papá de la subteniente María Camila Pantoja

María Camila siguió el camino familiar de servirle al país. Su papá, Bernardo Pantoja, es coronel retirado y habló con Noticias Caracol. También cree firmemente que su hija, en efecto, fue raptada por orden del Eln. Dice que siente zozobra e incertidumbre; solo quiere que esta “horrible situación” termine pronto para ella y toda su familia.

María Paula Rodríguez Rozo

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