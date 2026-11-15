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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Accidente en la vía a La Calera: vehículo cayó a un abismo y dos personas fueron rescatadas

Accidente en la vía a La Calera: vehículo cayó a un abismo y dos personas fueron rescatadas

Bomberos atendieron la emergencia en el kilómetro 10 de la vía que comunica a Bogotá con La Calera. Los ocupantes del automóvil recibieron atención prehospitalaria.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Accidente en la vía a La Calera: vehículo cayó a un abismo y dos personas fueron rescatadas
Emergencia en la vía Bogotá-La Calera. -
Bogotá Tránsito

Un accidente de tránsito se registró este domingo en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera, luego de que un vehículo particular sufriera un volcamiento y terminara en un abismo. La emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 10, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por los organismos de emergencia, al lugar se desplazaron integrantes de la estación Central, quienes adelantaron las maniobras de rescate y brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes del automóvil. El operativo contó con el apoyo de los equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves Remotamente Tripuladas, que participaron en las labores para ubicar y extraer a las personas del vehículo volcado.

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A través de sus canales oficiales, Bomberos Bogotá confirmó que los dos ocupantes fueron rescatados y recibieron atención en el lugar. Asimismo, informó que se adelantaban acciones para asegurar el área y evitar nuevos riesgos durante la intervención.

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