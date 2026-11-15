Accidente en la vía a La Calera: vehículo cayó a un abismo y dos personas fueron rescatadas

Un accidente de tránsito se registró este domingo en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera, luego de que un vehículo particular sufriera un volcamiento y terminara en un abismo. La emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 10, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por los organismos de emergencia, al lugar se desplazaron integrantes de la estación Central, quienes adelantaron las maniobras de rescate y brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes del automóvil. El operativo contó con el apoyo de los equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves Remotamente Tripuladas, que participaron en las labores para ubicar y extraer a las personas del vehículo volcado.

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A través de sus canales oficiales, Bomberos Bogotá confirmó que los dos ocupantes fueron rescatados y recibieron atención en el lugar. Asimismo, informó que se adelantaban acciones para asegurar el área y evitar nuevos riesgos durante la intervención.



🚨Junto a los equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves Remotamente Tripuladas, rescatamos a dos personas de un vehículo volcado en la vía a La Calera, Km 10. Se les brindó atención prehospitalaria. Se asegura el área. Incidente en desarrollo. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 16, 2026

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Noticia en desarrollo.