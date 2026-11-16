En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Imágenes | Así quedó el interior del centro comercial Gran San tras incendio en Bogotá

Imágenes | Así quedó el interior del centro comercial Gran San tras incendio en Bogotá

El segundo piso del centro comercial Gran San fue el más afectado por el incendio registrado en la madrugada de este lunes en Bogotá. De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, son 30 los comercios afectados y sus propietarios permanecen a la espera de poder ingresar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de nov, 2026
Comparta en:
Imágenes | Así quedó el interior del centro comercial Gran San tras incendio en Bogotá
Captura de pantalla - Redes sociales

Continúa la emergencia por el incendio registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el centro comercial Gran San, en el centro de Bogotá, Imágenes conocidas tras la conflagración muestran parte del panorama al interior del establecimiento, mientras decenas de comerciantes permanecen a la espera de autorización para ingresar y verificar el estado de sus locales y mercancías.

De acuerdo con el más reciente reporte de Noticias Caracol desde las inmediaciones del centro comercial, la emergencia se presentó sobre la medianoche y afectó principalmente el segundo piso del centro comercial. Asimismo, confirman de manera preliminar que al menos 30 locales serían los afectados.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con el relato de uno de los comerciantes, la emergencia habría sido advertida por una persona que transitaba frente al establecimiento y alertó sobre la presencia de humo. Esta persona habría dado aviso a las autoridades para que atendieran la situación.

Publicidad

Últimas Noticias

Emergencia por Incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá: 22 locales resultaron afectados
BOGOTÁ

Emergencia por incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá: 22 locales resultaron afectados

Habilitan nuevo ramal del puente de Venecia en Bogotá: así quedó la conexión con la autopista Sur
BOGOTÁ

Puente de Venecia estrena conexión con la autopista Sur en Bogotá: ¿cómo funcionará tercer ramal?

Según el reporte, los organismos de emergencia continuan trabajando en el lugar para controlar los puntos calientes y evaluar las condiciones para permitir el ingreso de personas.

Publicidad

La periodista María José Delgado, explicó que las autoridades y la administración no estan permitiendo el acceso de los comerciantes a sus locales mientras avanzaban las labores correspondientes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En las imágenes desde el lugar se observa a varios propietarios y trabajadores reunidos en las afueras del Gran San, a la espera de conocer qué ocurrió con sus establecimientos y los productos que tenían almacenados.

Publicidad

Uno de los aspectos que genera preocupación entre los propietarios es el momento en el que ocurrió la emergencia, pues varios de los productos almacenados en los locales estaban destinados a las ventas de este puente festivo, Navidad y de fin de año.

¿El centro comercial Gran San abrirá sus puertas tras el incendio?

Otra de las inquietudes está relacionada con la posibilidad de que el centro comercial retome sus actividades durante este lunes. Sobre esto, se sabe que la administración tiene prevista una rueda de prensa hacia las 10:30 de la mañana para entregar información sobre la situación y aclarar si el establecimiento podría abrir sus puertas.

Publicidad

Por ahora, los propietarios y trabajadores siguen a la espera de conocer cuándo podrán ingresar para establecer el estado de sus locales, revisar sus productos y determinar las pérdidas ocasionadas por el incendio en el centro comercial Gran San de Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Incendios

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad