Imágenes | Así quedó el interior del centro comercial Gran San tras incendio en Bogotá

Continúa la emergencia por el incendio registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el centro comercial Gran San, en el centro de Bogotá, Imágenes conocidas tras la conflagración muestran parte del panorama al interior del establecimiento, mientras decenas de comerciantes permanecen a la espera de autorización para ingresar y verificar el estado de sus locales y mercancías.



De acuerdo con el más reciente reporte de Noticias Caracol desde las inmediaciones del centro comercial, la emergencia se presentó sobre la medianoche y afectó principalmente el segundo piso del centro comercial. Asimismo, confirman de manera preliminar que al menos 30 locales serían los afectados.

De acuerdo con el relato de uno de los comerciantes, la emergencia habría sido advertida por una persona que transitaba frente al establecimiento y alertó sobre la presencia de humo. Esta persona habría dado aviso a las autoridades para que atendieran la situación.

Publicidad

Según el reporte, los organismos de emergencia continuan trabajando en el lugar para controlar los puntos calientes y evaluar las condiciones para permitir el ingreso de personas.



🚨En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe.



Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas. Se activó al equipo especializado de Investigación de… pic.twitter.com/SktO7rPvJ6 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 16, 2026

Publicidad

La periodista María José Delgado, explicó que las autoridades y la administración no estan permitiendo el acceso de los comerciantes a sus locales mientras avanzaban las labores correspondientes.

En las imágenes desde el lugar se observa a varios propietarios y trabajadores reunidos en las afueras del Gran San, a la espera de conocer qué ocurrió con sus establecimientos y los productos que tenían almacenados.

Publicidad

Uno de los aspectos que genera preocupación entre los propietarios es el momento en el que ocurrió la emergencia, pues varios de los productos almacenados en los locales estaban destinados a las ventas de este puente festivo, Navidad y de fin de año.

Imagen TAN triste. Algunos comerciantes del gran san, lo perdieron todo por cuenta de un incendio. Dios les dé fortaleza 😔 pic.twitter.com/9vLNTojiw6 — tatianasanabria_ (@SanabriaTatiana) November 16, 2026

¿El centro comercial Gran San abrirá sus puertas tras el incendio?

Otra de las inquietudes está relacionada con la posibilidad de que el centro comercial retome sus actividades durante este lunes. Sobre esto, se sabe que la administración tiene prevista una rueda de prensa hacia las 10:30 de la mañana para entregar información sobre la situación y aclarar si el establecimiento podría abrir sus puertas.

Publicidad

Por ahora, los propietarios y trabajadores siguen a la espera de conocer cuándo podrán ingresar para establecer el estado de sus locales, revisar sus productos y determinar las pérdidas ocasionadas por el incendio en el centro comercial Gran San de Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co