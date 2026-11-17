La tradición y la magia de la época navideña se vuelve a tomar las vías del Tren de la Sabana para iluminar las noches de la capital y sus alrededores. El emblemático tren ha confirmado el inicio de su esperada temporada nocturna del Tren de la Navidad 2026-2027, un recorrido ideal para familias y visitantes que buscan contemplar el alumbrado festivo a bordo de locomotoras clásicas y vagones de época.



Fechas de inicio y días de excepción

De acuerdo con la información oficial emitida por la organización Turistren, la temporada del Tren de la Navidad iniciará operaciones el viernes 27 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el domingo 10 de enero de 2027. Durante este periodo, el servicio ofrecerá salidas nocturnas diarias; sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta las fechas festivas en las que no habrá servicio:



Nochebuena: Jueves 24 de diciembre de 2026 (sin operación).

Fin de Año: Jueves 31 de diciembre de 2026 (sin operación).

Año Nuevo: Viernes 1 de enero de 2027 (sin operación).

Precios de la boletería y canales de venta habilitados

Para esta temporada la organización ha fijado una tarifa estandarizada para todos los viajeros. El costo del tiquete por persona es de $78.000, valor que otorga derecho al trayecto de ida y vuelta completo, asiento numerado en vagones reclinables y acceso a las estaciones de parada con sus respectivas muestras culturales y espectáculos.

Las familias que viajan con niños pequeños deben considerar que los bebés de brazos y niños menores de 3 años no pagan pasaje, siempre y cuando no ocupen una silla individual y viajen durante todo el trayecto en los brazos de sus padres o acudientes. Por su parte, los niños de 3 años en adelante pagan un tiquete individual con asiento asignado.

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Los tiquetes pueden adquirirse a través de canales digitales y puntos físicos oficializados por Turistren:



Venta en línea: A través de la plataforma oficial de Tuboleta o mediante atención telefónica en el número +57 (601) 593 6300 y las líneas directas de Turistren (+57 601 316 1300 / +57 311 533 8264).

Estación de Usaquén (Zona Norte): Ubicada en la Avenida Carrera 9 # 110-08. Los horarios de taquilla en preventa funcionan de lunes a viernes desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en jornada continua, extendiéndose en jornadas ordinarias de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Estación de la Sabana (Zona Centro): Ubicada en la Calle 13 # 18-24. De lunes a viernes (8:00 a. m. a 5:30 p. m.) y fines de semana.

¿Cómo es el recorrido del Tren de la Navidad?

El recorrido dura aproximadamente cuatro horas de duración, partiendo desde el corazón de Bogotá hacia el norte de la sabana en el municipio de Chía. La actividad cuenta con dos puntos oficializados para abordar el tren: el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación y la tradicional Estación de Usaquén.



Cronograma del recorrido

Estación / Punto de Control Hora de Llegada Hora de Salida Actividades y Puntos de Interés Gran Estación (Bogotá) Punto de inicio 6:45 p. m. Abordaje inicial en la Plazoleta de Los Alfiles (Cra. 66 con Cll. 25). Estación de Usaquén 7:15 p. m. 8:00 p. m. Parada de 45 minutos. Actividades musicales, fotos con la locomotora iluminada y encuentro con Papá Noel y sus duendes. Estación La Caro (Chía) 8:50 p. m. 9:20 p. m. Parada de 30 minutos. Espectáculo de juegos pirotécnicos en vivo sobre la Sabana. Regreso a Usaquén 10:10 p. m. 10:15 p. m. Parada técnica de 5 minutos para descenso de pasajeros del sector norte. Retorno a Gran Estación 10:45 p. m. Fin de ruta Desembarque final y conclusión del recorrido nocturno.

Recomendaciones para los asistentes

Para garantizar un viaje placentero y evitar contratiempos logísticos durante el trayecto, las autoridades de movilidad y la empresa operadora destacan una serie de recomendaciones prácticas para los asistentes:



Salir con anticipación para arribar al punto de abordaje antes del horario marcado.

Llevar ropa abrigada, un poncho impermeable o sombrilla pequeña, ya que parte de las actividades en Usaquén y La Caro se realizan al aire libre.

Está estrictamente prohibido asomarse por las ventanas o sacar los brazos y la cabeza mientras el tren se encuentre en movimiento.

Los menores de edad deben permanecer bajo la supervisión permanente de un adulto responsable y no pueden circular solos por los pasillos o entre coches.

Está prohibido viajar o permanecer en las escaleras de acceso o en las plataformas exteriores de los vagones.

No se permite el ingreso de personas bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas. Asimismo, está totalmente prohibido fumar cigarrillos tradicionales o utilizar dispositivos de vapeo en cualquier espacio del tren.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co