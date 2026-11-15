Puente de Venecia estrena conexión con la autopista Sur en Bogotá: ¿cómo funcionará tercer ramal?

Un nuevo avance se registró en la movilidad del sector de Venecia, en el suroccidente de Bogotá. Se trata de la habilitación de un nuevo tramo del puente vehicular que conecta la avenida 68 con la Autopista Sur. La infraestructura, que es un tercer ramal, permitirá a conductores realizar un recorrido directo entre estos dos corredores viales sin tener que utilizar las vías internas del barrio. La apertura fue anunciada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de las intervenciones, y contó con la participación de su director, Orlando Molano.

El tramo habilitado corresponde al ramal norte, identificado técnicamente como puente curvo 2, por el que ahora pueden circular vehículos mixtos en sentido norte-occidente. Con esta puesta en servicio, el puente de Venecia completa la habilitación de sus tres ramales, aunque todavía quedan actividades por terminar en el entorno de la obra. La intervención hace parte del grupo 1 de la troncal de la avenida 68, uno de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan en Bogotá.



¿Cómo funciona el nuevo ramal del puente de Venecia?

La nueva conexión está destinada a los conductores que se desplazan desde la avenida 68 hacia la autopista Sur. Su funcionamiento busca facilitar ese movimiento vehicular y ofrecer una alternativa para quienes necesitan continuar su recorrido en dirección norte-occidente. Antes de esta apertura, la circulación por la estructura estaba distribuida entre los otros dos ramales que ya se encontraban en funcionamiento. Con la incorporación del puente curvo 2, así quedó organizada la circulación:



Nuevo ramal norte o puente curvo 2: habilitado para vehículos mixtos que se movilizan desde la avenida 68 hacia la autopista Sur, en sentido norte-occidente.

habilitado para vehículos mixtos que se movilizan desde la avenida 68 hacia la autopista Sur, en sentido norte-occidente. Puente curvo central: permite el paso de vehículos particulares y otros automotores mixtos que vienen desde el occidente y necesitan tomar la avenida 68 hacia el norte. Esta conexión evita que deban ingresar al barrio Venecia para continuar su recorrido.

permite el paso de vehículos particulares y otros automotores mixtos que vienen desde el occidente y necesitan tomar la avenida 68 hacia el norte. Esta conexión evita que deban ingresar al barrio Venecia para continuar su recorrido. Puente recto: está destinado provisionalmente a los buses de TransMilenio, que lo utilizan para circular en los dos sentidos: occidente-oriente y oriente-occidente.

La habilitación del tercer ramal también representa un avance dentro de las obras que se desarrollan en la avenida 68. De acuerdo con las cifras entregadas por el IDU, cuando la actual Administración distrital recibió el puente de Venecia, la construcción tenía un avance del 12,94 %. A noviembre de 2026, la entidad reporta una ejecución del 99,93% para esta estructura, que está conformada por tres ramales con longitudes de hasta 330 metros cada uno. En conjunto, los puentes suman cerca de un kilómetro. Por otro lado, el grupo 1 de la troncal de la avenida 68 registra un avance general del 79,06 %, según el balance presentado por el instituto.



¿Cuándo estará listo el paso deprimido de Venecia?

Uno de los trabajos que todavía debe concluirse en el sector es el paso deprimido destinado al tráfico mixto. Según el cronograma informado por el IDU, la previsión es habilitar esta infraestructura durante el primer trimestre de 2027. Esta intervención permitirá reorganizar los movimientos de los vehículos particulares y los buses de TransMilenio que circulan por la zona. Su entrada en funcionamiento será otro de los cambios contemplados dentro de la reorganización vial que acompaña la construcción de la troncal de la avenida 68. Asimismo, el instituto trabaja en la ampliación de un carril de la autopista Sur, en el sentido oriente-occidente, así como en los remates de los carriles exclusivos para los buses del sistema de transporte público.

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El puente de Venecia es una de las estructuras contempladas en el primer grupo de construcción de la troncal de la avenida 68. Este tramo tiene una extensión de 2,83 kilómetros e incluye obras para el transporte público, la movilidad en bicicleta y la circulación peatonal. De acuerdo con el balance del IDU, el proyecto contempla la construcción de tres nuevas estaciones de TransMilenio, además de 1,83 kilómetros de ciclorruta. También están previstos más de 63.400 metros cuadrados de espacio público y alrededor de 23.600 metros cuadrados de zonas verdes.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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