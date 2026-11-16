Emergencia por incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá: 22 locales resultaron afectados

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el centro comercial El GranSan, ubicado en Bogotá, dejó 22 locales afectados. Tras la emergencia, organismos de socorro y autoridades adelantan verificaciones técnicas y estructurales para establecer las condiciones de seguridad de la edificación y determinar cuándo podrá reabrir sus puertas.

De acuerdo con la información conocida, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) se encuentran revisando la estructura del establecimiento para establecer las condiciones de seguridad de la edificación.

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Hasta el momento, se desconocen las causas que habrían originado la conflagración. Entretanto, las autoridades mantienen su presencia en la zona mientras avanzan las revisiones. Entre los comerciantes hay incertidumbre por las afectaciones que pudo dejar la emergencia, especialmente por las inversiones realizadas en mercancía de cara a la temporada de fin de año.

¿Qué dijo la administración del centro comercial El GranSan?

Luego de la emergencia, la administración del centro comercial explicó que actualmente realiza las verificaciones técnicas y estructurales correspondientes para establecer cuándo será posible autorizar un ingreso controlado a las instalaciones. Este acceso tendrá como propósito permitir que los comerciantes revisen el estado de sus locales y pertenencias.



Asimismo, indicó que la prioridad es atender las zonas directamente afectadas por el incendio y garantizar que cualquier procedimiento se realice bajo criterios de prevención y seguridad.



La administración también aseguró que está siguiendo los lineamientos y recomendaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Alcaldía de Bogotá y el IDIGER, entidades cuyas orientaciones serán fundamentales para establecer las condiciones de acceso y las acciones que deberán implementarse.

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Ante la preocupación de los comerciantes por conocer el estado de sus establecimientos, la administración hizo un llamado a mantener la calma y tener paciencia mientras avanzan las evaluaciones.

"Comprendemos la preocupación, la incertidumbre y el deseo de cada uno de ustedes por conocer el estado de sus locales. Sin embargo, les pedimos conservar la calma, tener paciencia y evitar ingresos no autorizados", afirmó.

#Bogotá | Un grave incendio se presentó en la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el Centro Comercial Gran San. 22 locales afectados. @BomberosBogota y el @IDIGER revisan la estructura de la edificación para autorizar su apertura. No se reportaron personas heridas.



Vía:… pic.twitter.com/qKKreOK758 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2026

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