Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿A qué hora y dónde lloverá este martes 3 de febrero en Bogotá? Esto dice el Ideam

¿A qué hora y dónde lloverá este martes 3 de febrero en Bogotá? Esto dice el Ideam

Las lluvias recientes no solo han causado congestiones vehiculares, sino también daños estructurales de consideración. El Ideam pronosticó lluvias en algunas zonas de Bogotá para este martes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de feb, 2026
La capital colombiana atraviesa un inicio de año meteorológicamente. Tras un lunes marcado por intensos aguaceros que provocaron emergencias en diversos puntos de la ciudad, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un reporte detallado sobre el comportamiento del clima para este martes 3 de febrero y las semanas venideras.

Las lluvias recientes no solo han causado congestiones vehiculares, sino también daños estructurales de consideración. En el norte de Bogotá, se reportaron fuertes inundaciones en conjuntos residenciales y estacionamientos donde varios vehículos quedaron atrapados bajo el agua. Por otro lado, en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio Roma, la saturación del suelo tras varios días de precipitaciones provocó el colapso de una vivienda, dejando a más de 10 familias afectadas. Según testimonios de la comunidad, los riesgos de inestabilidad se habían reportado previamente, pero la intensidad del invierno adelantado aceleró la emergencia.

¿A qué hora y dónde lloverá este martes en Bogotá?

De acuerdo con el pronóstico oficial del Ideam, los bogotanos deben mantener la sombrilla a la mano, aunque se espera una ligera tregua durante las primeras horas del día. Durante la mañana de este martes, se estima un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, el panorama cambiará entrada la tarde, cuando se prevé un aumento de la nubosidad que desencadenará lluvias sectorizadas en el noroccidente de la ciudad.

Las localidades de Suba, Engativá y Fontibón serán las más propensas a recibir estas precipitaciones vespertinas, mientras que en el resto de la capital se espera que prevalezca el tiempo seco. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, descendiendo hasta una mínima de 10 °C durante la madrugada del miércoles 4 de febrero.

¿Por qué está lloviendo tanto en enero y febrero?

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, ha calificado el incremento de las lluvias como "inusual" para esta época del año, tradicionalmente seca en las regiones Caribe y Andina. Se estima que las precipitaciones han aumentado un 64,4% por encima de lo normal, fenómeno impulsado por una combinación de factores climáticos.

  • Frente Frío: Actualmente, un frente frío incide sobre el norte y el centro del país. Este fenómeno, que se espera comience a alejarse el miércoles, ha sido el responsable directo de los aguaceros más recientes en la región Andina.
  • Fenómeno de La Niña: Las condiciones asociadas a La Niña en el océano Pacífico ecuatorial persisten con un 75% de probabilidad de mantenerse durante el trimestre de enero a marzo de 2026. El enfriamiento de las aguas favorece patrones de nubosidad y viento que derivan en lluvias.
  • Oscilación de Madden-Julian: Este fenómeno meteorológico de ondas atmosféricas ha creado condiciones favorables para intensificar las precipitaciones en el territorio nacional.
  • Humedad y Vientos: Se ha registrado un mayor ingreso de humedad desde la Amazonía hacia el centro del país, sumado a una disminución en la fuerza de los "vientos alisios", lo que facilita el desarrollo de nubes de lluvia.

Panorama para las próximas semanas

Aunque el frente frío se retirará pronto, el Ideam advierte que el tiempo lluvioso no ha terminado. Las proyecciones indican que las precipitaciones continuarán hasta mediados del mes de febrero. A partir de esa fecha, se espera que las lluvias disminuyan de manera paulatina en Bogotá y gran parte de la región Andina.

En el contexto nacional, otros departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cundinamarca también seguirán enfrentando condiciones húmedas durante el resto de la semana, con lluvias moderadas a fuertes en sectores específicos. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar alerta a los niveles de los ríos y a posibles desprendimientos de tierra en zonas de ladera, ya que el suelo presenta una saturación importante debido a las lluvias acumuladas desde el inicio del año.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

