Choque entre ambulancia y dos motociclistas frente a Hospital El Tunal: ¿quién lo causó?

En horas de la mañana de este martes 3 de febrero se presentó un accidente de tránsito en el sur de Bogotá, específicamente en inmediaciones del Hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito. El hecho involucró una ambulancia de transporte asistencial y dos motocicletas, según reportes preliminares de las autoridades y organismos de emergencia que atendieron la situación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la ambulancia habría perdido el control cuando salía de las instalaciones del centro médico. En su recorrido, el vehículo impactó a dos motociclistas que transitaban por la zona y posteriormente colisionó contra un árbol y un poste de alumbrado público, lo que provocó un siniestro múltiple en este punto del sur de la ciudad.



Esto se sabe de aparatoso accidente que involucró a ambulancia

La Secretaría de Movilidad y agentes de tránsito hicieron presencia en el lugar pocos minutos después del accidente para adelantar las labores de atención y control del tráfico. A través de sus canales oficiales, Bogotá Tránsito confirmó que el siniestro ocurrió en la carrera 20 Bis con calle 47B sur, en sentido sur–norte, y que en el punto se encontraban unidades de tránsito y el grupo guía para apoyar la atención de la emergencia.

"Siniestro múltiple en la localidad de Tunjuelito, entre dos motociclistas y una ambulancia que posteriormente colisiona contra un árbol y un poste", informó en un primer reporte la autoridad de tránsito. En imágenes y videos difundidos en redes sociales se observa a ciudadanos del sector auxiliando a las personas afectadas mientras llegaban los organismos de socorro. También se evidencia el daño causado a la infraestructura cercana y al acceso del hospital, debido a la trayectoria que siguió la ambulancia tras perder el control.

Posteriormente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur emitió un comunicado oficial en el que informó que, tras el incidente, se activaron los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones. Según el reporte, cuatro personas fueron ingresadas al Hospital El Tunal, donde recibieron atención médica inmediata por parte de un equipo multidisciplinario.

"Se ingresan cuatro personas al servicio de urgencias para ser atendidos de manera inmediata. Actualmente los cuatro pacientes se encuentran estables y están siendo valorados por un equipo multidisciplinario. La Subred Sur lamenta profundamente este incidente e iniciará inmediatamente las acciones internas pertinentes, que lleven a establecer las causas de este accidente", indicó la entidad de salud.



Posible falla en los frenos de la ambulancia

De manera preliminar, versiones conocidas señalan que el accidente podría estar relacionado con una posible falla mecánica en el sistema de frenos de la ambulancia. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial y hace parte del proceso de investigación que adelantan las autoridades competentes.

Mientras tanto, la movilidad en el sector presentó afectaciones temporales durante la mañana, debido a las labores de atención, retiro de los vehículos involucrados y verificación de daños en la vía y el mobiliario urbano. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la precaución en las vías, respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones de los agentes mientras se normaliza la situación en este punto del sur de Bogotá.

